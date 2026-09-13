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Partizan je nastavio pripreme za novu sezonu pobedom protiv Bešiktaša (89:71) na spektakularnom Open Air turniru na Kalemegdanu.

Crno-beli su pred svojim navijačima odigrali veoma dobar meč i još jednom pokazali da forma ide u pravom smeru, dok je posebnu dimenziju celom događaju dala atmosfera koja je vladala na tribinama.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Bešiktaš Open Air Foto: Andrija Sokovic/2026 Andrija Sokovic/Starsport ©

Kalemegdan je ove večeri bio u znaku crno-belih. Grobari su u velikom broju došli da podrže svoje ljubimce, a čitav događaj protekao je u sjajnoj, gotovo porodičnoj atmosferi. Košarka se igrala na otvorenom, pod beogradskim nebom, što je utakmici dalo poseban šmek i napravilo prizor kakav se ne viđa svakog dana.

Partizan je od samog početka delovao ozbiljno i koncentrisano. Đoan Penjaroja je mogao da bude zadovoljan onim što je njegova ekipa pokazala, posebno energijom i načinom na koji je odgovorila na pokušaje turskog predstavnika da ostane u utakmici.

Bešiktaš, koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević, uspevao je da drži priključak tokom većeg dela utakmice. Turska ekipa bila je konkurentna, tražila je svoje šanse i nije dozvoljavala crno-belima da se odmah rezultatski odlepe. Ipak, kako je utakmica odmicala, Partizan je preuzimao potpunu kontrolu.

Prelomni period usledio je sredinom drugog poluvremena. Tada je kvalitet crno-belih došao do izražaja, Partizan je podigao nivo igre, napravio razliku i praktično rešio pitanje pobednika. Bešiktaš više nije uspevao da pronađe odgovor, dok je Penjaroja mogao mirnije da posmatra završnicu i rotira svoje igrače.

Za Partizan je ovo bio još jedan važan test u pripremnom periodu, ali i prilika da ekipa pred svojim navijačima pokaže deo onoga što sprema za novu sezonu. Španski stručnjak postepeno sklapa mozaik, a svaki ovakav meč daje mu dodatne informacije o mogućnostima ekipe.

Ipak, rezultat je ovog puta bio samo jedan deo priče...

Kalemegdan je još jednom pokazao koliko košarka u Beogradu može da bude posebna. Otvoren teren, veliki broj navijača, zastave, pesma i podrška crno-belima napravili su atmosferu koja je prevazišla okvire obične pripremne utakmice.

Partizan je dobio Bešiktaš, Grobari su dobili još jedno lepo košarkaško veče, a organizatori turnira još jednom poslali sjajnu sliku iz Beograda.

Bio je ovo još jedan uspešan događaj u organizaciji Partizana, a prizori sa Kalemegdana ponovo su pokazali zašto Beograd s pravom nosi epitet jednog od gradova u kojima košarka ima posebno mesto. Slika sa otvorenog terena, uz hiljade navijača i jednu od najpoznatijih beogradskih lokacija u pozadini, obišla je svet i još jednom promovisala crno-bele, ali i srpsku prestonicu.

Karlik Džons je sa 22 poena bio najefikasniji pojedinac Partizana, a ispratio ga je Lamar Stivens sa 13 poena, a na drugoj strani smo videli 18 poena Skotija Vilbekina i 16 Džejlena Noela.

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