Srpski basketaši doživeli su totalni krah na EP, poraženi od Francuske u borbi za bronzu.
poraz
TOTALNI KRAH SRPSKIH BASKETAŠA NA EP! Ostali smo bez medalje, Francuska nas počistila u borbi za bronzu!
Slušaj vest
Srpski basketaši poraženi su u borbi za treće mesto na Evropskom prvenstvu od selekcije Francuske rezultatom 21:14.
Srpski reprezentativci su u subotu odigrali veoma dobro i grupnu fazu završili sa svim pobedama, na prvom mestu.
U nedelju su u četvrtfinalu posle velike drame savladali Litvaniju sa 21:19 da bi u polufinalu izgubili od selekcije Holandije i usledio je meč za bronzanu medalju.
Francuska je bila protivnik "Orlova" i oni su pobedili Srbiju rezultatom 21:14 i osvojili bronzanu medalju.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši