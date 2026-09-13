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Srpski basketaši poraženi su u borbi za treće mesto na Evropskom prvenstvu od selekcije Francuske rezultatom 21:14.

Srpski reprezentativci su u subotu odigrali veoma dobro i grupnu fazu završili sa svim pobedama, na prvom mestu.

U nedelju su u četvrtfinalu posle velike drame savladali Litvaniju sa 21:19 da bi u polufinalu izgubili od selekcije Holandije i usledio je meč za bronzanu medalju.

Francuska je bila protivnik "Orlova" i oni su pobedili Srbiju rezultatom 21:14 i osvojili bronzanu medalju.

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