Slušaj vest

Košarkaši Partizana su rezultatom 89:71 pobedili Bešiktaš na prijateljskom susretu održanom na Kalemegdanu u sklopu Open Air turnira.

Posle meča oglasio se plej crno-belih Karlik Džons:

1/5 Vidi galeriju Partizan - Bešiktaš Open Air Foto: Andrija Sokovic/2026 Andrija Sokovic/Starsport ©

- Sjajno je igrati napolju, nisam igrao prošli put. Sjajna je atmosfera bila i sviđa mi se što sam igrao sa svojim saigračima i zabavno je sve ovo, nedostajalo mi je - kaže za početak.

Timska hemija?

- Trudimo se. Gradimo. Nismo još tamo gde treba, ali mi smo sjajna grupa i svi smo super, dajemo sve od sebe i o tome se i radi na kraju krajeva.

On je već u odličnoj formi.

- Nikada se neću umoriti. Mnogo je posla pred nama"

O saigračima je rekao:

- Iskreno, svi donose nešto svoje na teren. Lamar je zver od igrača, to je momak koji se ne umara, izuzetno je fizički jak i može da čuva sve pozicije. Pajola i Luka, koji igraju na bekovskim pozicijama, skidaju veliki pritisak sa mojih leđa, postavljaju napad i razigravaju ostale. Tu je i Derek koji može da pogodi odakle god poželi i 'zapali' mrežice. Čak i momci koji večeras nisu igrali, poput Kevarijusa, daju ogroman doprinos. Svako pomaže na svoj način.

Organizator igre Partizana ne krije velika očekivanja od predstojećih izazova i veruje da ovaj tim ima snagu za velika dela.

- Zaista sam uzbuđen zbog ove godine. Osećam da će biti posebna i mislim da ćemo iznenaditi mnoge ljude - zaključio je Džons.

BONUS VIDEO: