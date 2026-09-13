PAJOLA SE VEĆ ZALJUBIO U PARTIZAN I GROBARE: "Blagoslov je biti ovde"!
Košarkaši Partizana savladali su Bešiktaš rezultatom 89:71 u okviru Open Air turnira na Kalemegdanu, a posle utakmice utiske je izneo Alesandro Pajola.
Italijanski plejmejker bio je zadovoljan atmosferom i celokupnim događajem, a posebno mu je značilo što je prvi put u karijeri igrao utakmicu na otvorenom.
- Ovo je prvi put da sam igrao napolju i voleo bih da igram opet - poručio je Pajola.
Govoreći o utakmici, istakao je da ekipi treba još malo vremena da se potpuno uigra.
- Odličan je meč, svi su dali sve od sebe. Treba nam još malo vremena da pronađemo hemiju i da se sve lepo uklopi. Mislim da smo dobri, treniramo dobro i igramo dobro. Sjajan je osećaj igrati ovde. Srećan sam, sjajan je kolektiv. Blagoslov je biti ovde - rekao je Pajola.
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