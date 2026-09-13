Slušaj vest

Doskorašnji trener Crvene zvezde, a sada Hapoela iz Jerusalima, Saša Obradović izbačen je sa prijateljske utakmice tokom priprema u finalu Sačel Kupa u Litvaniji protiv Ritasa, gde je slavio domaći tim sa čak 104:95.

1/5 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Obradović se pred kraj utakmice sukobio sa sudijama.

To se desilo na minut i po do kraja utakmice pri vođstvu tima iz Viljnusa sa 92:87. Usledila je jedna tehnička greška za Obradovića, a potom i druga zbog koje mu je pokazan put van sale.

Srpski trener hteo je da raspravi šta ima do kraja sa sudijama, pa se nakon toga našao u verbalnom sukobu. Moglo se videti kako kritikuje arbitre zbog nekih odluka. Na kraju je mahao rukama i samo je besno napustio dvoranu

.