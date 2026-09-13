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Ženska košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) osvojila je svoju petu uzastopnu titulu prvaka sveta, pošto je u finalu Svetskog prvenstva, u Berlinu pobedila selekciju Francuske 97:79 (17:20, 26:25, 30:12, 24:22).

Selekciji SAD-a je ovo sedmo osvojeno zlato na poslednjih osam Svetskih prvenstava, kao i ukupno 12 osvojena titula prvaka sveta.

Za najkorisniju igraču (MVP) ovogodišnjeg prvenstva proglašena je Amerikanka Brijana Stjuart, dok je za najbolju igračicu finala izabrana njena sunarodnica Džeki Jang.

Najefikasnija kod reprezentacije SAD-a u ovogodišnjem finalu bila je Stjuart sa 22 poena, uz 10 skokova. Jang je dodala 18 poena, šest skokova i pet asistencija, dok je Kalija Koper postigla 15 poena.

Kod selekcije Francuske, kojoj je ovo prva osvojena medalja na Svetskim prvenstvima još od bronze 1953. godine, najefikasnija je bila Dominik Malonga sa 21 poenom, dok je Gebi Vilijams dodala 20 poena i sedam asistencija.

Bronzanu medalju je osvojila reprezentacija Španije, koja je ranije danas u meču za treće mesto pobedila selekciju Nemačke 81:58.