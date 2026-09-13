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Reprezentacija Letonije u basketu 3x3 osvojila je titulu prvaka Evrope, pošto je večeras u finalu Evropskog prvenstva u Antverpenu pobedila selekciju Holandije 19:10.

Selekciji Letonije, prošlogodišnjem vicešampionu, ovo je druga osvojena titula prvaka Evrope, nakon što je zlato osvojila i na Evropskom prvenstvu 2017. godine.

Najefikasniji kod reprezentacije Letonije u ovogodišnjem finalu bio je Rihards Kuksiks sa sedam poena. Nauris Mijezis je dodao pet poena, Kristaps Gluditis je upisao četiri poena, dok je Zigmars Raimo postigao tri poena.

Za selekciju Holandije su po pet poena postigli Nesta Agasi i Vorti de Jong.