Nikola Milutinov napustio teren posle samo dva minuta zbog povrede na meču protiv Makabija. Saznajte više o njegovom stanju.
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NOVI PEH ZA MILUTINOVA: Srbin napustio teren posle samo dva minuta!
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Nikola Milutinov doživeo je novu povredu, ovog puta na meču Olimpijakosa protiv Makabija iz Tel Aviva u Nikoziji.
Srpski centar je posle nešto više od dva minuta igre osetio nelagodnost i odmah zatražio izmenu od trenera Jorgosa Barcokasa. Nije želeo da rizikuje, pa je utakmica za njega bila završena, a zamenio ga je Donta Hol.
Nikola Milutinov Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia, NUNO PIRES VELOSO / imago sportfotodienst / Profimedia
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Prema navodima grčkih medija, prva dijagnoza ukazuje na tendinitis levog mišića natkolenice (m. rectus femoris).
Milutinov zbog toga neće nastaviti meč, kako bi se izbeglo pogoršanje povrede.
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