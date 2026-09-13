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Nikola Milutinov doživeo je novu povredu, ovog puta na meču Olimpijakosa protiv Makabija iz Tel Aviva u Nikoziji.

Srpski centar je posle nešto više od dva minuta igre osetio nelagodnost i odmah zatražio izmenu od trenera Jorgosa Barcokasa. Nije želeo da rizikuje, pa je utakmica za njega bila završena, a zamenio ga je Donta Hol.

Nikola Milutinov Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia, NUNO PIRES VELOSO / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema navodima grčkih medija, prva dijagnoza ukazuje na tendinitis levog mišića natkolenice (m. rectus femoris).

Milutinov zbog toga neće nastaviti meč, kako bi se izbeglo pogoršanje povrede.

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Nikola Milutinov na zagrevanju Izvor: Kurir