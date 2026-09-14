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Nakon četvoromesečnog boravka u Srbiji, Nikola Jokić spremno dočekuje početak priprema Denver Nagetsa zakazan za sledeću nedelju. Slobodno vreme iskoristio je za aktivnosti koje najviše voli - svakodnevne odlaske u štalu, učešće i vođenje svog tima na kasačkim trkama, rafting na Tari i boravak u krugu bliskih ljudi.

U podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića, Jokić je podelio utiske o provodu u rodnom kraju:

"Ove godine sam stvarno organizovao da sam svaki dan uspeo da odem u štalu, budem sa konjem, da se vozam... Znači mi to, uživaš u tim momentima. Imam jako puno konja, čak sam i potreban kao vrsta pomoći. Uživam u komunikaciji i vremenu provedenom sa njima. Gledaš kako mladi konj napreduje iz dana u dan, pa pomogneš povređenom konju, vidiš kako se oporavlja. Oni su vrsta sportista, samo sam ja neka vrsta trenera tu, pomagača. Volim i tu da ostanem na kraju kako ih nahranim, pa ih čuješ samo kako klopaju."

1/5 Vidi galeriju Juta - Denver, Nikola Jokić Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Pored individualnih treninga i vremena posvećenog porodici i prijateljima, Jokić je tokom leta zabeležio i nastupe za reprezentaciju Srbije u dva FIBA "prozora". Insistiranje na "običnoj" svakodnevici ostalo je njegov zaštitni znak tokom čitave karijere, a jednom pričom oduševio je čitavu Srbiju.

"Imam kuma koji radi kao šumar od 5 do 3 i mislim da su mi oni pomogli... Da sam otišao negde drugde i imao drugačiju vrstu ljudi oko sebe, to bi mi bila normalnost. Sad mi je normalno da imam vikendicu, da teramo konje, popijemo pivo... Bio sam juče u Molu, ljudi ne znaju gde je to. Došao taj momak koji je pobedio veliku trku za nas, slavili smo, prase smo okrenuli, to mi je super", ispričao je Jokić.

Inače, Mol je selo u središnjem delu Potisja, smešteno uz desnu obalu Tise u istočnom delu Bačke, četiri kilometra južno od Ade, na magistralnom putu Novi Sad - Horgoš - Segedin.

Najbolji košarkaš sveta osvrnuo se i na to koliko mu česti zahtevi za fotografisanje narušavaju slobodno vreme, podsećajući na svoju privrženost domu koja traje još od malih nogu:

"Treće sam dete, volim kod kuće da budem, volim Sombor. Kad smo igrali u Sremskoj Mitrovici sa Megom, pitao sam Dekija (Milojevića) da li mogu kući, otac dođe po mene i idemo. U Smederevu, Novom Sadu, u Solnoku, tata me čeka i dovozi me... Bežao sam kući što sam više mogao. Bilo je sigurno momenata kad sam plakao i bilo mi je teško, ali sve je to deo odrastanja."

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