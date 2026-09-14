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Stiv Balmer prvi put se oglasio nakon drakonske kazne NBA lige i poručio da će Los Anđeles Klipersi ispoštovati sve sankcije, iako i dalje ima neslaganja sa nalazima istrage.

1/7 Vidi galeriju Stiv Balmer - vlasnik Los Anđeles Klipersa Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia, Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Balmer konačno je progovorio!

Vlasnik Los Anđeles Klipersa našao se u centru jednog od najvećih skandala u istoriji NBA lige, a sada je odlučio da se obrati javnosti nakon kazne koja je uzdrmala njegov klub. Umesto nove žestoke reakcije, milijarder je ovog puta izabrao potpuno drugačiji ton – izvinio se, preuzeo odgovornost i poručio da je vreme da se ova priča ostavi iza sebe.

"Ovo je bio veoma težak period za sve koji su povezani sa Klipersima i zbog toga izražavam iskreno žaljenje. Želim da se izvinim našim navijačima, zaposlenima i ostalim vlasnicima NBA timova zbog skretanja pažnje sa košarke i uznemirenosti koju je ovaj slučaj prouzrokovao. Kao većinski vlasnik prihvatam potpunu odgovornost", poručio je Balmer.

„Platili smo kaznu i idemo dalje“

NBA je 2. septembra izrekla jednu od najtežih kazni u istoriji lige.

Klipersi su ostali bez pet budućih pikova prve runde drafta, i to za 2029, 2030, 2031, 2032. i 2033. godinu, dok je klub kažnjen sa 30 miliona dolara. Balmer je suspendovan na godinu dana iz svih aktivnosti vezanih za NBA i klub.

Kazna je usledila nakon gotovo jednogodišnje istrage povezane sa mogućim zaobilaženjem pravila o ograničenju plata i poslovima koji su se odnosili na Kavaja Lenarda.

Ipak, Balmer sada ne želi novu javnu bitku sa ligom.

"Obavestili smo NBA ligu da ćemo se pridržavati kazni koje je odredila, da smo platili novčanu kaznu i da idemo dalje. Iako i dalje postoje neslaganja u vezi sa nalazima u izveštaju, to nije ono na šta želim da se fokusiram", napisao je Balmer.

Njegova poruka je jasna – Klipersi prihvataju kaznu i okreću novi list.

Od Majkrosofta do milijardera

Ali ko je zapravo čovek koji se našao u centru ove NBA drame?

Balmer nije nasledio bogatstvo. U Majkrosoft je stigao još 1980. godine, u vreme kada kompanija Bila Gejtsa nije ni približno bila globalni gigant kakav je danas.

Tokom godina postao je jedan od ključnih ljudi kompanije, a 2000. godine nasledio je Gejtsa na mestu izvršnog direktora Majkrosofta.

Na toj funkciji ostao je do 2014. godine.

Upravo vlasništvo nad akcijama Majkrosofta postalo je temelj njegovog ogromnog bogatstva, koje se danas procenjuje na više od 150 milijardi dolara.

Stiv Balmer sa saradnicima Foto: STEPHEN BRASHEAR / Getty images / Profimedia

A onda je napravio veliki zaokret - od tehnologije je prešao u svet sporta.

Dao dve milijarde za Kliperse

Godine 2014. Balmer je kupio Los Anđeles Kliperse za dve milijarde dolara, što je tada bio rekordan iznos za jednu NBA franšizu.

Danas ta suma izgleda gotovo nestvarno mala u poređenju sa vrednošću kluba, Forbs procenjuje da Klipersi sada vrede oko 7,5 milijardi dolara.

Balmer, međutim, nije želeo samo da poseduje klub, želeo je da napravi potpuno novo sportsko carstvo.

Još dve milijarde za "hram košarke"

Jedan od najvećih simbola njegovog projekta je "Intuit Dom", nova dvorana Klipersa.

Balmer je u njenu izgradnju uložio oko dve milijarde dolara sopstvenog novca, a arena je otvorena 2024. godine.

Intuit Dom Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nije želeo da Klipersi budu samo još jedan NBA tim... Želeo je sopstveni dom, potpuno novi identitet i organizaciju koja će prestati da živi u senci gradskog rivala – Los Anđeles Lejkersa.

Milijarder koji se ponaša kao najvatreniji navijač

Balmer je zbog svog temperamenta odavno postao jedan od najprepoznatljivijih vlasnika u sportu.

Dok većina milijardera utakmice prati prilično mirno, on skače, viče, slavi, nervira se i proživljava svaki napad svog tima.

Njegove reakcije na utakmicama Klipersa postale su gotovo zaštitni znak.

Sličnu energiju pokazivao je i tokom perioda provedenog u Majkrosoftu, gde je njegov eksplozivni nastup često bio tema brojnih snimaka.

Čovek koji je navikao da bude glasan i direktan sada je, međutim, izabrao potpuno drugačiji ton.

NBA ga udaljila od kluba na godinu dana

Kazna znači da Balmer godinu dana neće moći da učestvuje u aktivnostima NBA lige i Klipersa.

Pored njega, kažnjeni su i drugi ljudi iz organizacije. Predsednica poslovnih operacija Gilijan Zaker suspendovana je na godinu dana bez plate, dok je predsednik košarkaških operacija Lorens Frenk suspendovan na šest meseci. Kavaj Lenard je kažnjen sa 700.000 dolara, dok je njegov bivši poslovni menadžer Denis Robertson dobio petogodišnju zabranu poslovanja sa NBA klubovima.

NBA je zaključila da su Klipersi omogućavali Lenardu različite izvore prihoda van terena i da je organizacija prekršila pravila o ograničenju plata.

"Vlasnici treba da budu podrška"

Balmer sada želi da se priča završi.

"Vlasnici timova treba da budu podrška, a ne da odvlače pažnju", napisao je.

I tu nije stao.

"Izazovi koji su pred nama su veliki, ali je velika i naša odlučnost. Nastavićemo da gradimo naš tim i ulažemo u našu zajednicu. Poverenje naših navijača nam je prioritet".

Poručio je i da veruje u igrače i stručni štab i da je uveren da Klipersi mogu da se takmiče na najvišem nivou.

Tako je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, čovek koji je vodio Majkrosoft, kupio NBA klub za dve milijarde dolara i još toliko uložio u njegovu novu dvoranu, odlučio da spusti loptu.

Izvinio se. Prihvatio kaznu. Platio 30 miliona dolara. Ali nije odustao od toga da se ne slaže sa delom nalaza istrage.

Sada mu ostaje da sa distance posmatra kako se razvija projekat u koji je uložio milijarde – i da čeka povratak među Kliperse.