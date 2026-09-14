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Kompanija Balkan Bet postala je zlatni sponzor Košarkaškog kluba Crvena zvezda, čime je započeto partnerstvo jednog od najtrofejnijih i najprepoznatljivijih sportskih brendova u Srbiji i jedne od najvećih kompanija u svojoj oblasti. Saradnja je ozvaničena pred početak nove takmičarske sezone, u koju KK Crvena zvezda Meridianbet ulazi sa visokim očekivanjima i ambicijama na domaćoj, regionalnoj i evropskoj sceni.

Foto: Promo

Ugovor o sponzorstvu u prostorijama kluba potpisali su izvršni direktor kompanije Balkan Bet, Bojan Šćekić i generalni menadžer KK Crvena zvezda, Milan Tomić. „Velika nam je čast da se priključimo sponzorskom pulu i kao zlatni sponzor podržimo Crvenu zvezdu. Svi znamo koliko je veliki klub u pitanju i koliko je veliki sistem koji, uz armiju navijača i pune hale, igra sa najvećim evropskim klubovima. Spremni smo za ovo partnerstvo i siguran sam da ćemo zajedno napraviti velike uspehe“, rekao je Bojan Šćekić, izvršni direktor kompanije Balkan Bet.

Foto: Promo

„Saradnja sa kompanijom Balkan Bet je samo još jedan dokaz da sve urađeno u periodu iza nas nailazi na veliki odjek. Kada to kažem, mislim na uspešan rad svih struktura kluba i imidž koji KK Crvena zvezda danas ima. Uprava, menadžment, sportski sektor, ali i svi klupski partneri. Svi mi funkcionišemo kao uigran tim, koji kao i u svakom segmentu sporta i života treba i da se ojačava. Drago mi je da smo dodatno osnažili naš tim za jedan brend kakav je Balkan Bet. Posebno imponuje to što su gotovo svi dugogodišnji partneri i dalje uz nas, a Balkan Bet se sada pridružuje toj grupi uspešnih brendova koje smo okupili u našoj crveno-beloj porodici. Nemam nikakvu sumnju da je ovo samo početak jedne dugoročne i uspešne saradnje", izjavio je Milan Tomić, generalni menadžer košarkaškog kluba Crvena zvezda Merdianbet.

Foto: Promo

Partnerstvo Balkan Beta i Košarkaškog kluba Crvena zvezda, pored podrške klubu u ostvarivanju sportskih ciljeva, otvara prostor za zajedničke aktivnosti i sadržaje namenjene navijačima i ljubiteljima košarke koje se odnose na nastupe i učešće KK Crvena zvezda u regionalnoj ABA ligi kao i u domaćim takmičenjima.

Pojačani u ovom segmentu još jednom prestižnom kompanijom, KK Crvena zvezda spremno ulazi u izuzetno zahtevnu sezonu koja je pred nama.