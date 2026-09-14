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Crvena zvezda je ovog leta promenila veliki deo ekipe, dobila novog trenera i u pripremnim utakmicama pokazala da će ove sezone igrati znatno brže i agresivnije. Ipak, dok navijači sa nestrpljenjem čekaju početak borbe za trofeje, bivši košarkaš crveno-belih i stručni konsultant Milutin Aleksić već je izdvojio nekoliko detalja koji bi mogli da budu presudni kada utakmice dobiju takmičarski značaj.

Posebno je upozorio na Džereda Batlera.

Amerikanac je tokom prošle sezone pokazao kvalitet u napadu, ali je njegova odbrana, prema Aleksićevoj proceni, ostala ozbiljna slabost. Upravo taj segment mogao bi da bude meta protivnika u najvažnijim utakmicama.

"Batler mora da poradi na odbrani. Taj problem je već ustanovljen prošle sezone. Prepoznat je kao najslabija karika i kod Navara, ali kod bilo kog drugog trenera moraće da popravi taj segment. Nema kapacitet da bude elitni defanzivac, ali može da bude bolji", rekao je Aleksić u emisiji "Sportuna" na UNA televiziji.

A ono što posebno može da zabrine jeste način na koji bi rivali mogli da koriste tu slabost.

Aleksić smatra da bi protivnici u završnicama utakmica mogli namerno da napadaju igrača kojeg Batler čuva, što bi Zvezdu moglo da dovede u ozbiljan problem kada se bude odlučivalo o pobedniku.

"Važni napadi i poslednji napadi igraju se na čoveka kojeg čuva Batler. To će sigurno i Navaro primetiti. Ako Batler nešto ne uradi po tom pitanju, mislim da će mu to mnogo otežati da pokaže raskošan talenat u napadu, koji nije upitan", dodao je Aleksić.

1/5 Vidi galeriju Džered Batler u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT



Navaro doneo potpuno drugačiji ritam

Crveno-beli su tokom priprema već odigrali nekoliko utakmica, a porazi od Olimpijakosa i Arisa pokazali su da ima još mnogo prostora za napredak. Međutim, Aleksić ne želi da rezultate iz ovog perioda stavlja u prvi plan.

Mnogo više pažnje privuklo mu je ono što se vidi u samoj igri.

Zvezda pokušava da igra brže, sa mnogo više trčanja i agresivnijim prelaskom iz odbrane u napad. Posebno mu se dopala reakcija igrača odmah nakon primljenog koša, kada se insistira na brzom prvom pasu i što ranijem pokretanju napada.

"To je brža košarka. Kod Navara, recimo protiv Olimpijakosa, posle primljenog koša igrači toliko insistiraju na prvom pasu da se ne vidi razlika da li je koš primljen ili je odbrana bila dobra. Dopala mi se inicijativa plejmejkera da se odmah uđe u taj ritam", objasnio je Aleksić.

Zanimljivo je da je Saša Obradović u pojedinim periodima prošle sezone takođe imao tranziciju kao jedno od glavnih oružja.

Ipak, prerano je govoriti o konačnom stilu nove Zvezde.

Navaro ne robuje velikim imenima

Jedan detalj posebno je oduševio Aleksića – činjenica da novi trener Crvene zvezde veoma rano počinje sa velikim rotacijama.

Španski stručnjak očigledno želi da održi visok intenzitet i ne dozvoli da se igra zasniva samo na nekolicini najzvučnijih imena.

"Jedna lepa stvar, čini mi se da nije osobina koja će ga krasiti samo u prijateljskim utakmicama – već u šestom minutu ima deset izmenjenih igrača. Insistira na jakom ritmu i zna da takav ritam jedan igrač ne može da prati sa velikom minutažom. Ne robuje velikim imenima, nego ih rotira", istakao je Aleksić.

To bi tokom sezone moglo da bude izuzetno važno, posebno u Evroligi, gde Zvezdu očekuje veliki broj utakmica.

Aleksić je kao primer izdvojio meč protiv Olimpijakosa. Iako je grčki velikan ovog leta dodatno pojačan, Zvezda je dugo bila potpuno ravnopravan rival, pa čak i vodila veći deo utakmice.

Zato poraz u pripremnom periodu ne vidi kao razlog za alarm.

"Igrali su protiv najboljeg grčkog tima, koji je doveo veoma kvalitetne mlade igrače, a Zvezda je igrala ravnopravno i čak vodila veći deo meča. Možda je zbog nepažnje pred kraj ispustila pobedu, ali ona u ovom trenutku nije najvažnija".

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Skok mora da bude bolji

Jedna od stvari koja je takođe privukla pažnju jeste igra Zvezde pod obručima.

Protiv Olimpije iz Milana crveno-beli su imali prednost u skoku 31:26, dok ih je Olimpijakos nadigrao u tom segmentu sa 38:29.

Posebno se očekuje da Patrik Boldvin vremenom napravi korak napred, jer je američkom košarkašu potrebno vreme da se potpuno navikne na evropski stil igre.

"Kod njega se oseća prelazak iz američke u evropsku košarku. To je očekivano. Ima fenomenalno telo koje može da se iskoristi, ima strast i energiju. Ne mogu da očekujem od igrača koji dođe u Evropu da se tako brzo snađe. Izazov za Zvezdin menadžment je da mu pomogne da što pre uđe u taj ritam", smatra Aleksić.

S druge strane, mnogo bolje prve utiske ostavlja Džonatan Motli.

Jedno od najvećih pojačanja crveno-belih trebalo bi da donese upravo ono što je ekipi nedostajalo – pokretljivost, agresivnost i dodatnu snagu u reketu.

"Motli je uneo agresivnost u "pik-en-rol", brzinu tranzicije i odličan je u ofanzivnom skoku. Čak i kada ne dođe do lopte, on umara igrače jer ga je teško zagraditi. Deluje mi da će ta mobilna „petica“ doprineti da Zvezda bude bolja nego prošle sezone", rekao je Aleksić.

Kramer se nametnuo kao veliko iznenađenje

Dok su reflektori bili usmereni na najveća pojačanja, jedan igrač je tiho počeo da osvaja simpatije.

Reč je o Krameru, doskorašnjem košarkašu Real Madrida, koji je već u pripremama pokazao da bi mogao da bude veoma važan deo ekipe.

Aleksić ga je opisao kao igrača stare škole – čvrstog, hrabrog i konkretnog, koji tačno zna šta želi da uradi na parketu.

"Igra hrabro, igra muški. Znaš šta da očekuješ. Zasad deluje kao konkretan igrač i radi stvari zbog kojih je doveden" – ocenio je Aleksić.

Posebno zanimljivo zvuči njegovo poređenje sa Nikolom Kalinićem.

Kramer bi, smatra Aleksić, mogao da bude svojevrsna zamena za iskusnog srpskog reprezentativca, jer može da pokriva pozicije tri i četiri, donosi čvrstinu, doprinosi skoku i poseduje veoma dobar šut.

"Čini se da je dobra zamena za Kalinića, na poziciji tri ili četiri, sa tom svojom čvrstoćom. Za mrvicu je bolji šuter od Kalinića, barem u pripremnim utakmicama. Krupan je, može nešto da uradi leđima i dobar je u skoku".

Crvena zvezda tako u novu sezonu ulazi sa velikim ambicijama, ali i sa nekoliko pitanja na koja će odgovor morati da pruži tek kada krenu utakmice u kojima će se svaki posed računati.

Navaro je dobio dubok i kvalitetan sastav, a sada ostaje da se vidi da li će njegov zahtev za visokim ritmom, velikim rotacijama i agresivnom igrom doneti rezultat.

Jedno je već jasno – Zvezda će morati da popravi odbranu, skok i donošenje odluka u završnicama ako želi da bude ozbiljan faktor kada počnu najvažnije utakmice.