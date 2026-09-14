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Košarkaški klub Panatinaikos suočava se sa ozbiljnim problemima pred početak nove sezone, ali i turnir koji nadolazi.

Povrede ih prate od starta priprema te se Kendrik Nan i Najdžel Hejs Dejvis uveliko oporavljaju ne bi li kroz mesec dana ponovo bili na parketu. A za to vreme, tim se suočava sa dodatnim poteškoćama u vidu gastroenteritisa.

Naime, čak šestorica članova tima su zaražena virusom nakon turnira na Rodosu. Saopštenje je stiglo nakon objave AEK-a da su njihovi igrači Frenk Bartli i Gajos Skordilis takođe zaraženi, a dve ekipe su odsele u istom hotelu.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Kako se navodi, pojedini članovi Panatinaikosa morali su da budu hospitalizovani i postoji strah da bi virus mogao da se proširi i na ostatak tima. Zato će naredni dani biti prilično izazovni za Željka Obradovića da organizuje treninge i nastavak priprema za novu sezonu koja za Panatinaikos počinje 24. septembra protiv Pariza u Atini.

Prethodno, njih čeka turnir Pavlos Janakopulos na kom će igrati i Partizan.

Kurir sport / Sportske.net