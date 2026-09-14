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"Turnir u Makedoniji će biti dobra prilika da na delu vidim juniorske reprezentativke sa kojima sam bila na Svetskom prvenstvu u Kini. Ovo je idealna prilika da na delu vidim koliko mogu u seniorskom timu. Takođe, tu su i devojke iz inostranstva, pa ćemo kroz jake utakmice tačno videti ko koliko može u ovom trenutku. Svaka igračica će imati šansu da se izbori za svoje mesto na predstojećem Evropskom prvenstvu, jer su timu u ovom trenutku potrebne ratnice i igračice spremne da se bore, jer iskustvo još uvek nemaju", navela je Kolaković, a preneo Rukometni savez Srbije (RSS).

Reprezentacija Srbije će 23. septembra otputovati u Ohrid, gde će igrati na "Trofeju Makedonije" zajedno sa selekcijama Severne Makedonije, Crne Gore i Hrvatske.

"Došlo je do malih promena na spisku, pa će šansu dobiti neke nove mlade igračice. Naime, letos je želja svih nas bila da veći deo reprezentativki, kao i onih potencijalnih, igraju u domaćim klubovima, jer tako mogu da budu pod našim nadzorom. Takođe, svima je u interesu da srpski klubovi doguraju što dalje u Evropi, jer će i one imati na taj način veći broj jakih utakmica. To je razlog zašto sada na spisku nema igračica iz Crvene zvezde i Naise, dok je Bor odlučio da stavi na raspolaganje svoje snage i zahvalna sam im na tome", rekla je Kolaković.Na spisku se nalaze: Golmani: Marija Simić, Aleksandra Šarac i Ivona Grujičić.

1/26 Vidi galeriju Rukomet 2025/26 Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Printskrin

Leva krila: Jana Stanković i Nikolina Bulatović.

Desna krila: Zorica Ranković, Mia Nedeljković i Dunja Radević.

Pivoti: Sanja Stamenković, Katarina Mančić, Tamara Kojić i Jelena Knežević.

Bekovi: Sara Radović, Aleksandra Vasić, Milica Otašević, Leana Milosavljević, Milica Ignjatović i Anja Vujnović.