MOĆNO POJAČANJE STIGLO U SKOPLJE! Bivši košarkaš Partizana potpisao za MZT!
Kako je naveo MZT, 27-godišnji srpski plejmejker je "izuzetno kvalitetan i iskusan organizator igre", koji iza sebe ima "bogato regionalno i međunarodno iskustvo".
Karijeru je započeo u beogradskom Partizanu, sa kojim je osvojio trofej u Kupu Radivoja Koraća 2018. godine, a sa ekipom Zlatibora 2022. godine osvojio je i titulu prvaka regionalne ABA 2 lige.
Pored Partizana i Zlatibora, Tadić je igrao i za Mladost iz Zemuna, Slobodu iz Užica, mađarski DEAC, a dobro poznaje makedonsko prvenstvo i region kroz nastupe za Kumanovo i Sutjesku.
Sa juniorskom reprezentacijom Srbije osvojio je zlato na Evropskom prvenstvu 2017. godine, a bio je i deo kadetske (U-16) i omladinske (U-20) selekcije.
"Svojom visinom, pregledom igre i iskustvom, očekuje se da će Tadić doneti sigurnost i kreativnost spoljnoj liniji našeg tima u borbama na domaćem terenu, u ABA 2 ligi i FIBA Evrokupu", ističe se u saopštenju MZT-a.