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Klipersi će zauzvrat od Reptorsa dobiti Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva "nezaštićena" pika prve runde NBA drafta, jednu zamenu pika prve runde i dva pika druge runde.

Reptorsi i Klipersi su trejd dogovorili još 30. juna, ali je zbog istrage NBA lige, koja je utvrdila da su Klipersi i Lenard prekršili pravila tog takmičenja o "zaobilaženju ograničenja zarada", finalizacija trejda sedmostrukog ol-stara u Toronto bila pauzirana.

Klipersi su zbog kršenja pravila NBA lige kažnjeni sa 30 miliona dolara, uz oduzimanje pet budućih pikova prve runde NBA drafta, dok je Lenard dobio kaznu od 700.000 dolara.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni NBA as - Kavaj Lenard Foto: AP

Nakon kompletiranja trejda, Lenard će se vratiti u Toronto, sa kojim je 2019. godine osvojio titulu prvaka NBA lige.

Lenard je u toj sezoni, svojoj jedinoj provedenoj u ekipi Toronta, proglašen i za najkorisnijeg igrača (MVP) finala plej-ofa NBA lige.