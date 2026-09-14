HUMANITARNA AUKCIJA - UNIKATNI DRESOVI KK CRVENA ZVEZDA SA LOGOM FONDACIJE DELIJE: "Za naše svetinje na Kosovu i Metohiji"!
Fondacija Delije uz pomoć KK Crvena zvezda organizuje još jednu humanitarnu akciju sa ciljem prikupljanja sredstava za naše svetinje na Kosovu i Metohiji.
KK Crvena zvezda donirao je dresove, a celokupnu humanu akciju organizuje fondacija Delije.
U pitanju je jedinstvena serijа crveno-belih dresova KK Crvena zvezda sa logom Fondacije Delije. Dresovi su nošeni na utakmicama Evrolige u Španiji i Italiji prošle sezone i potpisani su od strane igrača.
Ovu seriju dresova posebnom čini grb Fondacije Delije, koji su naši košarkaši nosili na grudima tokom gostovanja u Španiji i Italiji, zbog regulative o beting oglašavanju. Upravo iz tog razloga specijalno su izrađeni dresovi sa ovim dizajnom, koji ih čini jedinstvenim i kolekcionarski izuzetno vrednim i unikatnim komadima, koji neće biti u redovnoj prodaji. Možemo reći da posedovanje ovog dresa predstavlja veliku čast, jer ovo nije običan dres, već simbol vrednosti našeg kluba i njegovih navijača.
U okviru ove akcije biće sprovedena aukcija na dva naloga na kojima će svi zainteresovani biti u prilici da licitiraju za kompletnu garnituru ovih jedinstvenih dresova:
Ukupno 7 od 15 dresova:
-Dobrić #13
-Rivero #14
-Izundu #15
-Motiejunas #20
-Bolomboy #21
-Nwora #33
-Ojeleye #37… oglašena su na sledećem linku na kome će biti moguće licitiranje
https://www.instagram.com/p/DdRn0hNFM9O/?stkn=M2Q3dDhwd2w4aW44
Dok za preostalih 8 dresova:-
- Moneke #95
-Radošić #44
-Kalinić #12
-Carter #11
-Davidovac #7
-Butler #6
-Graham #4
-Miljenović #2
…možete licitirati na sledećem linku:
Pravila aukcije su sledeća:
-Aukcija traje od 14.09. do nedelje, 20.09.2026. godine, do 21 časova.
-Početna cena svakog dresa iznosi 300 evra.
-Ponudu ostavljate u komentaru ispod fotografije dresa za koji želite da licitirate, uz navođenje prezimena igrača i iznosa ponude. Dres će pripasti učesniku koji u trenutku isteka aukcije bude imao najvišu ponudu.
-Vaša ponuda postaje važeća kada dostavite neophodne podatke kojI će biti zahtevani (traženi) od svakog učesniku.
-Ukoliko u poslednjih 5 minuta stigne nova ponuda, aukcija se produžava za 5 minuta. Svaka naredna ponuda u tom periodu ponovo produžava aukciju za 5 minuta.
Sredstva prikupljena ovom humanitarnom aukcijom biće usmerena za pomoć manastiru Brnjak na Kosovu i Metohiji. Cilj je prikupljanje sume od 10.000 evra za izgradnju ikonostasa u crkvi Svetog velikomučenika Georgija.
KK Crvena zvezda Meridianbet i Fondacija Delije Vas pozivaju da učestvujete u aukciji i da zajedno pomognemo realizaciju ovog važnog projekta. Nema predaje - navodi se.
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