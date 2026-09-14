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Fondacija Delije uz pomoć KK Crvena zvezda organizuje još jednu humanitarnu akciju sa ciljem prikupljanja sredstava za naše svetinje na Kosovu i Metohiji.

KK Crvena zvezda donirao je dresove, a celokupnu humanu akciju organizuje fondacija Delije.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

U pitanju je jedinstvena serijа crveno-belih dresova KK Crvena zvezda sa logom Fondacije Delije. Dresovi su nošeni na utakmicama Evrolige u Španiji i Italiji prošle sezone i potpisani su od strane igrača.

Ovu seriju dresova posebnom čini grb Fondacije Delije, koji su naši košarkaši nosili na grudima tokom gostovanja u Španiji i Italiji, zbog regulative o beting oglašavanju. Upravo iz tog razloga specijalno su izrađeni dresovi sa ovim dizajnom, koji ih čini jedinstvenim i kolekcionarski izuzetno vrednim i unikatnim komadima, koji neće biti u redovnoj prodaji. Možemo reći da posedovanje ovog dresa predstavlja veliku čast, jer ovo nije običan dres, već simbol vrednosti našeg kluba i njegovih navijača.

U okviru ove akcije biće sprovedena aukcija na dva naloga na kojima će svi zainteresovani biti u prilici da licitiraju za kompletnu garnituru ovih jedinstvenih dresova:

Ukupno 7 od 15 dresova:

-Dobrić #13

-Rivero #14

-Izundu #15

-Motiejunas #20

-Bolomboy #21

-Nwora #33

-Ojeleye #37… oglašena su na sledećem linku na kome će biti moguće licitiranje

https://www.instagram.com/p/DdRn0hNFM9O/?stkn=M2Q3dDhwd2w4aW44

Dok za preostalih 8 dresova:-

- Moneke #95

-Radošić #44

-Kalinić #12

-Carter #11

-Davidovac #7

-Butler #6

-Graham #4

-Miljenović #2

…možete licitirati na sledećem linku:

Pravila aukcije su sledeća:

-Aukcija traje od 14.09. do nedelje, 20.09.2026. godine, do 21 časova.

-Početna cena svakog dresa iznosi 300 evra.

-Ponudu ostavljate u komentaru ispod fotografije dresa za koji želite da licitirate, uz navođenje prezimena igrača i iznosa ponude. Dres će pripasti učesniku koji u trenutku isteka aukcije bude imao najvišu ponudu.

-Vaša ponuda postaje važeća kada dostavite neophodne podatke kojI će biti zahtevani (traženi) od svakog učesniku.

-Ukoliko u poslednjih 5 minuta stigne nova ponuda, aukcija se produžava za 5 minuta. Svaka naredna ponuda u tom periodu ponovo produžava aukciju za 5 minuta.

Sredstva prikupljena ovom humanitarnom aukcijom biće usmerena za pomoć manastiru Brnjak na Kosovu i Metohiji. Cilj je prikupljanje sume od 10.000 evra za izgradnju ikonostasa u crkvi Svetog velikomučenika Georgija.

KK Crvena zvezda Meridianbet i Fondacija Delije Vas pozivaju da učestvujete u aukciji i da zajedno pomognemo realizaciju ovog važnog projekta. Nema predaje - navodi se.

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