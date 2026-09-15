Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Budućnost želi da dodatno ojača sastav pred novu sezonu, a kako prenose izraelski mediji, meta crnogorskog šampiona je Tamir Blat.

Organizator igre ovog leta napustio je Makabi i potpisao za Hapoel Tel Aviv, ali se našao u problemu nakon što trener Dimitris Itudis nije računao na njega.

1/2 Vidi galeriju Tamir Blat Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, PA-EFE/ANDREJ CUKIC

Zbog toga Hapoel traži rešenje, a jedna od opcija je jednogodišnja pozajmica. Prema informacijama Tomera Givatija iz „Izrael Hajoma“, Budućnost je zainteresovana da iskoristi takvu situaciju i dovede iskusnog plejmejkera u Podgoricu.

Podgoričani su ovog leta već pokazali ambicije, a prethodno je potvrđeno i da su stupili u kontakt sa Nikolom Mirotićem.

BONUS VIDEO: