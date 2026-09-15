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Kavaj Lenard vraća se u Toronto Reptorse!

Posao sa Los Anđeles Klipersima je dogovoren, a Darko Rajaković konačno bi trebalo da dobije veliko pojačanje za nastavak sezone. Ipak, ceo trejd prate ogromna drama i kazna zbog koje je posao bio blokiran.

Kavaj Lenard ponovo bi mogao da obuče dres Toronto Reptorsa, kluba sa kojim je 2019. godine napravio istorijski uspeh i osvojio NBA titulu.

Prema navodima američkog novinara Šamsa Čaranije, Toronto i Los Anđeles Klipersi postigli su dogovor oko velikog trejda, kojim bi se iskusni košarkaš vratio u Kanadu.

To je posebno velika vest za Darka Rajakovića, koji bi u svojim redovima dobio jedno od najvećih imena lige i igrača sa šampionskim iskustvom.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni NBA as - Kavaj Lenard Foto: AP

Rajaković dobija OGROMNO pojačanje!

Trejd je, prema dostupnim informacijama, bio dogovoren još 30. juna, ali je čitav posao zaustavljen zbog kazne koju je NBA izrekla Lenardu i Klipersima.

Liga je pokrenula slučaj zbog navodnog zaobilaženja pravila o seleri kepu prilikom njegovog dolaska u Los Anđeles, a Lenard je kažnjen sa 700.000 dolara.

Zbog čitave situacije, Toronto i Klipersi sada moraju da obave dodatne razgovore sa predstavnicima lige kako bi posao dobio konačno odobrenje.

Ako sve bude potvrđeno, Klipersi bi u zamenu trebalo da dobiju Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva nezaštićena pika prve runde, pravo na zamenu još jednog pika prve runde i dva pika druge runde.

Za Rajakovića bi dolazak Lenarda predstavljao ogromno pojačanje i povratak igrača koji je upravo u Torontu ostavio jedan od najvećih tragova u karijeri.

Galinari besan zbog čitavog slučaja!

Dok se čeka konačna potvrda trejda, zbog čitave priče oglasio se i Danilo Galinari.

Italijanski reprezentativac bez dlake na jeziku govorio je o slučaju Lenarda i Klipersa u podkastu "A Cresta Alta", a posebno ga je razbesnela visina kazne koju je košarkaš dobio.

Galinari smatra da je 700.000 dolara premala kazna i da bi Lenard trebalo da vrati kompletan iznos od 50 miliona dolara koji je dobio na sporan način.

"Od tih 50 miliona, on mora da plati samo 700.000. Po meni, trebalo bi da vrati svih 50 miliona. Ako ništa drugo, neka taj novac da u dobrotvorne svrhe. Morao bi da plati do poslednjeg centa."