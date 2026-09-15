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Igor Kokoškov bez dlake na jeziku govorio je o Džejsonu Kidu, sa kojim je sarađivao u Dalasu u periodu kada je za Maverikse igrao Luka Dončić.

Srpski stručnjak jasno je napravio razliku između Kida kao igrača i Kida kao trenera – i poručio da saradnju sa njim ne pamti po dobrom!

Džejson Kid je kao igrač ostavio ogroman trag u NBA ligi. Bio je jedan od najboljih plejmejkera svoje generacije, osvojio je šampionski prsten i godinama predstavljao jednog od najcenjenijih organizatora igre.

Ali kada je posle igračke karijere preuzeo trenerski posao, slika je za Igora Kokoškova bila potpuno drugačija.

1/4 Vidi galeriju Džejson Kid posle pet sezona dobio otkaz na klupi Dalasa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jason Miller / Getty images / Profimedia

Nekadašnji selektor Srbije radio je u stručnom štabu Dalasa dok je Kid bio trener, a u isto vreme glavna zvezda ekipe bio je Luka Dončić. Kokoškov je sada, gostujući u podkastu "X&O's chat" kod Miloša Jovanovića, otvoreno govorio o tom iskustvu.

I nije birao reči.

"Nemam veliko mišljenje o njemu"

Kokoškov je najpre objasnio koliko je cenio Kida tokom njegove igračke karijere.

"Ja Džejsona Kida nisam znao uopšte, bio je jedan od mojih omiljenih igrača i jedan od najboljih plejeva koji je ikad igrao. Borili smo se tih pet godina dok je bio u Nju Džersiju, zavoleo sam taj "Prinston" napad koji se igrao za njega, kao da je napravljen za njega. Promena ritma, kretanje, to je jedna priča."

A onda je usledio potpuni zaokret.

"Džejson Kid kao trener, to je potpuno različita priča. Nemam preveliko dobro iskustvo ni veliko mišljenje o njemu kao čoveku i treneru."

Kokoškov se tu nije zaustavio.

Kokoškov pokušao da mu objasni situaciju sa Lukom

Srpski trener otkrio je i detalj iz perioda provedenog u Dalasu koji, po njegovim rečima, najbolje pokazuje zbog čega je imao problem sa Kidom.

Kokoškov je želeo da pomogne treneru Maveriksa, posebno jer je imao odnos sa Dončićem i poznavao način na koji Luka funkcioniše.

"Pričamo, ja mu kažem da imam odnos sa Dončićem, radili smo zajedno, mogu da pomognem, a ja ovde ne radim za Luku nego za tebe, to je tvoj tim."

Međutim, kako tvrdi Kokoškov, njegova poruka nije naišla na razumevanje.

"Njemu to niko nije mogao da objasni, taj deo, nešto u njegovoj glavi i privatnom životu."

Upravo zbog svega što je doživeo u Dalasu, Kokoškov je kasnije prihvatio poziv da ode u Bruklin i radi sa Stivom Nešom.

A način na koji je opisao tu odluku možda je i najbrutalniji deo cele priče.

1/7 Vidi galeriju Igor Kokoškov Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

"Radio sam za najgoreg čoveka u NBA"

Kokoškov je ispričao da je posle prve sezone u Dalasu dobio poziv od Stiva Neša da se priključi Bruklin Netsima.

Njegova reakcija na tu ponudu govori dovoljno.

"Posle prve godine u Dalasu i po završetku te sezone dobijam poziv od Stiva Neša da dođem u Bruklin. Radio sam za najgoreg čoveka u NBA i imam poziv od najboljeg čoveka u NBA, koliko je odluka jednostavna", rekao je Kokoškov uz osmeh.

Te reči su dodatno podgrejale priču o njegovom odnosu sa Kidom, a posebno su zanimljive jer dolaze od čoveka koji je iz prve ruke radio u njegovom stručnom štabu.

Kokoškov je tako napravio jasnu razliku između Kida kao igračke legende i Kida kao trenera sa kojim nije imao dobro iskustvo.

A njegove reči sigurno će odjeknuti NBA svetom.