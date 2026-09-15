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Nikola Jokić mogao bi da dobije novog saigrača u Denveru, i to igrača koji se pominjao kao potencijalno pojačanje Partizana. Kem Vitmor se nalazi na radaru kluba iz Kolorada i jedna je od opcija za popunjavanje tima koji je ostao oslabljen odlascima nekoliko važnih igrača.

Iako se pre nekoliko nedelja dovodio u vezu sa crno-belima - što je posredno potvrdio i trener Đoan Penjaroja istakavši da Partizan traži pojačanja na poziciji krila - američki košarkaš očigledno nema nameru da dolazi u Evropu. Vitmor trenutno čeka ponude u NBA ligi, a prilika da zaigra pored najboljeg košarkaša planete svakako je jedna od najboljih opcija.

Pouzdani američki novinar Mark Stajn potvrdio je da Denver prati Vitmora, mada konkretni koraci još uvek nisu preduzeti.

Ko je Kem Vitmor?

Američki krilni igrač (22) izabran je kao 20. pik na draftu 2023. godine od strane Hjustona. Dve sezone proveo je u Roketsima, nakon čega je trejdovan u Vašington, a potom u avgustu poslat u Klivlend, koji ga je brzo otpustio.

1/4 Vidi galeriju Kem Vitmor Foto: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Trenutno je slobodan igrač. U dosadašnjoj NBA karijeri odigrao je 119 utakmica, uz prosek od 10,5 poena i 3,3 skoka po meču.

Kako izgleda tim Denvera?

Uprava Denvera nastavlja sa štednjom i izbegava veća ulaganja u igrače koji bi tim učinili ozbiljnijim kandidatom za titulu. Nagetsi će biti konkurentni dokle god je Nikola Jokić u ekipi, ali je bez adekvatnih pojačanja teško očekivati daleki domet.

Trenutni sastav Denvera izgleda ovako:

Standardni ugovori: Nikola Jokić, Džamal Marej, Eron Gordon, Kristijan Braun, Demar Derozen, Marvin Begli, Alfa Dijalo, Trevon Brazile, Dearon Holms, Spenser Džouns, Tajus Džouns, Zik Nađi, Džulijan Stroter, Luni Voker.

Dvosmerni ugovori: Brajs Hopkins, Kej Džej Simpson.

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