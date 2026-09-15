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Kapiten Panatinaikosa Kostas Slukas još nije spreman za povratak na parket, a sada je otvoreno govorio o problemima koji su ga pratili posle operacije.

Iskusni plejmejker Panatinaikosa prolazi kroz jedan izuzetno težak period u karijeri. Slukas se oporavlja se od povrede i trenutno nije u stanju da pomogne ekipi Željka Obradovića, ali veruje da bi uskoro mogao da se vrati treninzima.

"U ovom trenutku rekao bih da sam na dobrom putu oporavka. Verujem da ću se priključiti timu za nekih 15-20 dana. Bar se tome nadam", rekao je Slukas za grčku "Gazetu".

Njegovi problemi počeli su posle operacije levog kolena. Slukas je imao artroskopiju zbog povrede spoljnog meniskusa, zbog čega je propustio i seriju Panatinaikosa protiv Valensije u plej-ofu Evrolige.

Atamanova odluka zakomplikovala situaciju

Slukas se potom vratio na teren, ali je sve krenulo po zlu posle utakmice sa PAOK-om. Prema njegovim rečima, prvobitni plan bio je da dobije manje od deset minuta i da potom preskoči naredni meč.

Međutim, situacija na utakmici promenila je plan.

"Trebalo je da igram manje od 10 minuta i da ne igram narednu utakmicu. Međutim, zbog okolnosti na utakmici igrao sam više od 25, čini mi se da je bilo i 30 sa produžetkom", objasnio je Slukas.

Posle toga njegovo koleno nije dobro reagovalo.

"Istina je da posle toga moja noga nije mogla da izdrži. Nisam mogao da igram sledeći meč. Bila je otečena, loše je reagovala i nisam mogao da pomognem timu. Zato sam morao da propustim celo leto."

Koliko je situacija bila ozbiljna govori i to što je Panatinaikos kasnije odlučio da ga dodatno zaštiti. Grčki mediji su naveli da je Slukas protiv PAOK-a odigrao mnogo minuta, pa je iz predostrožnosti ostao van sastava za naredni duel.

Zanimljivo, kada se vratio na teren protiv PAOK-a, Slukas je u pobedi Panatinaikosa 114:102 posle produžetka upisao 14 poena i pet asistencija, a upravo je Ataman tada posebno istakao koliko je njegov kapiten važan za ekipu.

Slukas otvoreno o penziji: "Neću još dugo igrati"

Sve ovo ponovo je otvorilo pitanje koliko će još dugo Slukas biti profesionalni košarkaš.

U januaru puni 37 godina, a sam priznaje da kraj karijere više nije daleka tema.

"Hoću da vidim kako bude tekla sezona. Da vidim da li mogu da se suočim sa očekivanjima i zahtevima koji dolaze, kako kao kapitenu, tako i kao osobi koja je dugo u košarci."

Slukas ne krije da oseća ogromnu odgovornost. Od njega očekuju trener Obradović, saigrači, navijači, ali i čitav Panatinaikos.

"Ako ne mogu da se izborim sa tim, onda će biti moja poslednja sezona. Hoću da vidim kako se moje telo oseća, ali mislim da neću još dugo da igram. Verujem da ću stati dok još budem na visokom nivou".

To je posebno jaka poruka čoveka koji je tokom karijere osvojio sve što je mogao na klupskom nivou i postao jedan od simbola grčke košarke.

1/8 Vidi galeriju Kostas Slukas Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kraj i sa reprezentacijom Grčke?

Čini se da je još jedna odluka gotovo izvesna - Slukas je veoma blizu toga da završi reprezentativnu karijeru.

Ipak, još nije želeo da stavi tačku.

"Nisam još ništa zvanično rekao, možda objavim nešto u narednim danima ili mesecima. Rekao bih da sam dao sve što sam imao za reprezentaciju, ali imam dobar odnos sa selektorom Spanulisom i sa momcima iz reprezentacije".

Slukas je, inače, bio deo grčke reprezentacije koja je osvojila bronzu na Evrobasketu 2025, ali ga nije bilo na spisku za avgustovski prozor kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Dakle, pred Slukasom je možda poslednja sezona u karijeri. Sada mu je prioritet da ponovo osposobi telo, vrati se na parket i pokuša da još jednom bude lider Panatinaikosa. A koliko će njegovo koleno izdržati, ostaje najveće pitanje.