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Nikola Milutinov doživeo je povredu na pripremnom meču Olimpijakosa i Makabija.

Srpski centar napustio je parket posle samo 129 sekundi igre, a prve informacije iz Grčke zabrinule su navijače.

Olimpijakos je savladao Makabi rezultatom 77:72 i tako bez poraza završio pripremni period, ali je utakmica u Pireju ostala je u senci povrede jednog od najboljih igrača ekipe iz Pireja.

Nikola Milutinov je morao da napusti teren praktično na samom početku utakmice.

Srpski reprezentativac proveo je na parketu svega 129 sekundi, nakon čega je osetio problem i zatražio izmenu. Jorgos Barcokas nije želeo ništa da rizikuje, pa je odmah povukao iskusnog centra iz igre.

Umesto njega ušao je Donta Hol, a Milutinov se više nije vraćao na teren.

Milutinov osetio bol u levoj butini

Prema prvim informacijama grčkih medija, Milutinov ima upalu mišića na prednjoj strani leve butine.

Za sada nema potvrde da je u pitanju ozbiljnija povreda, ali će njegovo stanje biti dodatno praćeno. U Olimpijakosu ne žele da rizikuju, posebno jer uskoro počinju zvanične utakmice.

Problem je utoliko veći jer se važan meč približava.

Olimpijakos bi već 18. septembra trebalo da igra polufinale Superkupa Evrolige protiv Fenerbahčea, pa će svi u Pireju sa velikom pažnjom pratiti kako će Milutinov reagovati narednih dana.

1/9 Vidi galeriju Nikola Milutinov Foto: Starsport/Dimitrije Vasiljević

Barcokas odmah povukao Srbina

Čim je Milutinov pokazao da ima problem, Barcokas je reagovao bez razmišljanja.

Nije bilo nikakvog rizikovanja niti pokušaja da srpski centar ostane još nekoliko minuta na parketu. Procena je bila jasna – bolje je odmah ga izvesti iz igre nego potencijalno pogoršati problem.

Za Olimpijakos je to posebno važno jer je Milutinov jedan od ključnih igrača ekipe i čovek od kojeg se mnogo očekuje u novoj sezoni.

Sada svi u Pireju čekaju nove informacije i nadaju se da problem sa levom butinom nije ozbiljnije prirode.