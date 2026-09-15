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Američki košarkaš Tadž Gibson završio je igračku karijeru, posle 17 NBA sezona, i ubuduće će biti deo stručnog štaba trenera Tijaga Splitera u Bulsima.

Gibson je prošle noći objavio kraj igračke i početak trenerske karijere.

Ovog krilnog centra Čikago je izabrao u prvoj rundi drafta 2009. godine i za Bulse je igrao tokom svojih prvih sedam i po sezona u NBA ligi.

"Ovo je početak novog poglavlja. Nakon 31 godine u košarci, mogu da odem bez žaljenja, znajući da sam ostavio sve na terenu. Bog me je zaista blagoslovio", objavio je Gibson na društvenim mrežama.

1/4 Vidi galeriju Tadž Gibson Foto: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia, Geoff Stellfox / Getty images / Profimedia

Nju Orleans je raskinuo ugovor sa Gibsonom nakon što su ga prošle nedelje angažovali kroz razmenu sa Memfisom.

"Želeo sam da budem igrač na koga saigrači mogu da se oslone, neko ko donosi čvrstinu, energiju, liderstvo i srce svaki put kada kroči na teren", naveo je Gibson u svojoj objavi o povlačenju.

Gibson je, osim za Bulse, u karijeri igrao još za Oklahomu, Minesotu, Njujork, Vašington, Detroit, Šarlot i Memfis.

Kurir Sport / Beta

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