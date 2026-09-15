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Duško Savanović, proslavljeni srpski košarkaš i nekadašnji reprezentativac, preživeo je jedan od najdramatičnijih i najtežih perioda u svom životu tokom tragičnih događaja u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar”.

Njegova deca nalazila su se u školi u trenutku masakra, a kako sam ističe, imao je neizmernu sreću što su iz te nezamislive tragedije izašla živa i nepovređena.

"Moja deca su bila učesnici Ribnikara, to je taj razred, ta generacija. Mi smo imali sreću da su moja deca živa. To je taj razred. Posle tog perioda života ništa meni nije važno. Ništa brate, ništa ti nije važno od tih trivijalnih stvari. Šta je radost u životu? Niko ne može da te spremi na te stvari. Posle toga, usponi, padovi, odnosi ovakvi, ode ovaj ili onaj čovek. Nažalost, otupeo sam više na to", rekao je Savanović u podkastu kod "Luke i Kuzme".

1/7 Vidi galeriju Duško Savanović Foto: Petar Aleksić, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic, Privatna Arhiva

Savanović izuzetno dobro poznaje i roditelje nastradale dece, pa mu celokupna tragedija i dalje izuzetno teško pada, do te mere da mu je i danas, sa ove vremenske distance, veoma bolno i mučno da o svemu tome javno govori.

"Neopisivo. Tu nema, to je katastrofa... Pola te dece su deca iz moje kuće. Najbolji drugari, društvo moje starije ćerke znam im roditelje, sve ih znam. Stalno smo zajedno, to je ćerkin razred. Kada se to desi, veliki deo mene je umro, odumreo, nisam ista osoba. Neke male stvari čoveka promene. Jao, jednom sam se opekao, neću više nikad da gledam. Zamisli ovo... Ono kaže ojača te, ne ojača te, mene je upropastilo. Ništa više nije važno, okrenuo sam se u svoj svet. Nisam to birao, tako se desilo. Imao sam sreće", poručio je Savanović.