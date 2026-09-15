Slušaj vest

Mirotić je sa Valensijom potpisao ugovor za sezonu 2026/27.

"Zdravo Valensijo, rekli su mi da tražite četvorku, pa evo me", poručio je najkorisniji igrač (MVP) Evrolige iz sezone 2021/22.

Ovaj 35-godišnji košarkaš u Valensiju stiže iz Monaka za koji je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 11 poena, 4,4 skoka i 1,4 asistencije uz indeks korisnosti 12,7.

On je takođe pomogao Monaku da osvoji četiri titule (Superkup, Liders kup, Kup Francuske i prvenstvo Francuske), beležeći 11,1 poen i 3,7 skoka tokom sezone 2025/26.

Nikola Mirotić u dresu Monaka Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia

Pre Monaka, Mirotić je još igrao i za Real Madrid, Čikago, Nju Orleans, Milvoki, Barselonu i Milano.

Mirotić je karijeri osvojio ukupno 15 klupskih trofeja, među kojima su tri titule prvaka Španija i po jedna u Italiji i Francuskoj. Sa reprezentacijom Španije osvojio je zlatu medalju na Evropskom prvenstvu 2015. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2016. godine.

Ne propustiteEvroligaŠOK TRANSFER - OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Nikola Mirotić ima novi klub - iznenadio je APSOLUTNO SVE svojim izborom!
Nikola Mirotić u dresu Monaka
KošarkaGOTOVO JE! OGLASIO SE PREDSEDNIK BUDUĆNOSTI I OTKRIO DA LI NIKOLA MIROTIĆ POTPISUJE! Nema više nikakvih spekulacija, evo šta se dešava u Podgorici!
Nikola Mirotić u dresu Monaka
KošarkaBOMBA PRED POČETAK SEZONE! Nikola Mirotić pred senzacionalnim transferom u ABA ligu?
Nikola Mirotić u dresu Monaka
EvroligaOD POTENCIJALNIH PRIČA O DOLASKU U ZVEZDU, DO ŠOKANTNE ODLUKE NIKOLE MIROTIĆA OVOG LETA! Nesuđeno pojačanje Partizana iznenadilo čitavu košarkašku Evropu!
Nikola Mirotić u dresu Monaka

00:27
Navijači Partizana vređaju Mirotića Izvor: Kurir