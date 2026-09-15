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Mirotić je sa Valensijom potpisao ugovor za sezonu 2026/27.

"Zdravo Valensijo, rekli su mi da tražite četvorku, pa evo me", poručio je najkorisniji igrač (MVP) Evrolige iz sezone 2021/22.

Ovaj 35-godišnji košarkaš u Valensiju stiže iz Monaka za koji je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 11 poena, 4,4 skoka i 1,4 asistencije uz indeks korisnosti 12,7.

On je takođe pomogao Monaku da osvoji četiri titule (Superkup, Liders kup, Kup Francuske i prvenstvo Francuske), beležeći 11,1 poen i 3,7 skoka tokom sezone 2025/26.

1/4 Vidi galeriju Nikola Mirotić u dresu Monaka Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia

Pre Monaka, Mirotić je još igrao i za Real Madrid, Čikago, Nju Orleans, Milvoki, Barselonu i Milano.

Mirotić je karijeri osvojio ukupno 15 klupskih trofeja, među kojima su tri titule prvaka Španija i po jedna u Italiji i Francuskoj. Sa reprezentacijom Španije osvojio je zlatu medalju na Evropskom prvenstvu 2015. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2016. godine.