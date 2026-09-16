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Novi plejmejker PAOK-a Nik Kalates govorio je za grčke medije pred početak nove sezone, a iskusni košarkaš jasno je poručio da klub iz Soluna ne želi da bude samo učesnik Evrokupa.

Kalates je iza sebe ostavio veoma zanimljiv period. Nakon što je jedno vreme bio bez angažmana, prošle sezone stigao je u Partizan, gde je vrlo brzo pokazao da još uvek može da bude ozbiljno pojačanje na najvišem nivou evropske košarke.

1/7 Vidi galeriju Nik Kalates u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Printscreen / Instagram / partizanbc

Iskusni Grk pružao je zapažene partije u crno-belom dresu, a njegove igre nisu prošle nezapaženo. Andrea Trinkijeri poželeo je da ga ponovo ima u svom timu, pa je Kalates ovog leta završio u PAOK-u, gde bi trebalo da preuzme jednu od liderskih uloga.

Kalates jedva čeka početak

Iako je ekipa još u fazi uigravanja, Kalates veruje da će PAOK iz utakmice u utakmicu izgledati sve bolje.

"Svi jedva čekamo da krenemo. Još smo u procesu priprema i upoznavanja, ali verujem da ćemo svakim treningom i svakom utakmicom biti sve bolji. Imamo dosta novih igrača i potrebno je vreme da shvatimo šta funkcioniše, a šta moramo da menjamo. Spremni smo za početak sezone", poručio je Kalates.

A kada je reč o ambicijama, iskusni plejmejker nije imao dilemu.

Cilj je trofej Evrokupa

PAOK je ovog leta formirao ekipu sa velikim ambicijama, a Kalates smatra da takav sastav mora da cilja sam vrh.

"Kada pravite ovakav tim, jasno je da je cilj osvajanje Evrokupa. Mislim da imamo karakter i kvalitetne igrače da to ostvarimo. Ipak, pred nama je dug put. Moramo da nastavimo da napredujemo, jer još ima mnogo stvari na kojima treba da radimo", rekao je novi lider PAOK-a.

Trinkijeri traži čvrstu odbranu

Italijanski stručnjak Andrea Trinkijeri tokom leta je značajno promenio sastav PAOK-a, a Kalates je otkrio kakvu košarku navijači mogu da očekuju.

Prema njegovim rečima, PAOK bi trebalo da bude ekipa koja igra u veoma visokom ritmu, sa mnogo trčanja i tranzicije.

"Mislim da ćemo mnogo igrati gore-dole. To bi mogla da bude jedna od naših glavnih karakteristika. Imamo mnogo igrača koji mogu da trče i igraju u visokom ritmu", objasnio je Kalates.

Ipak, jedan segment će biti posebno važan.

"Trener veoma insistira na odbrambenom mentalitetu. Kada dobro odigramo odbranu, onda možemo da trčimo i koristimo tranziciju. Zato mislim da ćemo mnogo poena postizati iz kontranapada. Teško mi je da ovaj tim uporedim sa bilo kojom ekipom za koju sam ranije igrao", zaključio je Kalates.