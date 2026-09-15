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Nekadašnji košarkaš Partizana Tristan Vukčević danas gradi karijeru u NBA ligi u dresu Vašington Vizardsa, ali njegov put do reprezentativnog dresa Srbije nije bio lišen dilema. Kako je rođen i odrastao u Atini, postojala je realna opcija da u budućnosti zaigra za selekciju Grčke.

Nakon razvojnog puta koji ga je vodio od mlađih kategorija Real Madrida, preko seniorskog tima Partizana, pa sve do najjače lige sveta, mladi as je zbog povreda morao da preskoči prethodna dva kvalifikaciona ciklusa. Ipak, u taboru „Orlova” na njega se ozbiljno računa kao na jedno od ključnih pojačanja u narednom periodu.

U intervjuu za „Basketnjuz”, Vukčević je otvoreno govorio o konačnoj odluci i dresu koji će nositi, prisetivši se perioda neizvesnosti tokom kojeg je vagao između ponuda Srbije i Grčke.

„Meni je uvek bilo u glavi da igram za Srbiju. Imao sam loše iskustvo u Partizanu, zbog kojeg sam odlučio da sačekam i da vidim da li ću se vratiti Srbiji posle svega. Pešić mi je objasnio da su reprezentacija i Partizan totalno drugačiji, da to nisu iste stvari – što je i bila istina. Ta atmosfera… Ti se osećaš dobro u reprezentaciji, bude sve pozitivno i lepo. Ideš na to da osvojiš, da pobediš“.

1/4 Vidi galeriju Lejkersi - Vašington, Tristan Vukčević Foto: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Da je prema reprezentaciji Srbije gajio poseban odnos još od najranijih dana, svedoči i emotivna anegdota koju je podelio iz perioda dok je boravio u mlađim kategorijama madridskog Reala.

„Sećam se jedne utakmice, koja se igrala dok sam u Madridu išao u školu. Mislim da mi je to bio drugi dan nastave kada je Srbija igrala sa Argentinom. Sećam se da nisam otišao na čas kako bih gledao utakmicu – i uhvate me. U školi nisam čuo ni reč, već su odmah zvali Real Madrid i rekli: ‘Ovaj se nije ni pojavio na času, bio je u biblioteci i gledao košarku’. Kada sam izašao iz autobusa video sam dva direktora iz kluba pred sobom, odmah sam znao da sam nagrabusio“, istakao je srpski košarkaš.

čitava situacija bila je daleko od jednostavne, budući da je u jednom momentu postojala i konkretna, zvanična komunikacija sa Košarkaškim savezom Grčke.

„U tom periodu sam pričao i sa trenerom Grčke, koji je pokušavao da me nagovori da igram za Grčku. Ja sam odrastao u Atini, ali na kraju krajeva sam mu i rekao: ‘Ja se osećam kao Srbin’. Prezime mi je Vukčević, tata mi je igrao za Srbiju. To što sam odrastao u Grčkoj ne znači da sam Grk“, rekao je Vukčević i dodao:

„Ja smatram da je najbitnije da ti osećaš želju da se boriš za svoju zemlju. Tu nemaš neku finansijsku dobit, ne dobijaš ti neke pare da bi igrao, igraš jer voliš. Odmah sam mu rekao da je najrealnija opcija Srbija“.