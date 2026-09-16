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Luka Dončić i Doni Nelson prave ozbiljnu košarkašku priču u Rimu, a sada bi u njihov projekat mogao da stigne i čovek koji je sa slovenačkom zvezdom godinama delio svlačionicu u NBA ligi.

Kako prenose informacije sa tržišta, Roma razmatra mogućnost angažovanja nemačkog visokog igrača Maksa Klebera, koji je ovog leta ostao bez NBA kluba.

Od Dalasa do Lejkersa, a sada Rim?

Kleber i Dončić imaju dugu zajedničku istoriju. Nemac je sa Slovencem igrao u Dalasu, gde su zajedno proveli više sezona, a njihova saradnja nastavljena je i nakon velikog trejda koji je Dončića odveo u Los Anđeles.

Kleber je tada takođe završio u Lejkersima, pa su ponovo delili svlačionicu.

Sada bi njihova priča mogla da dobije potpuno novo poglavlje - u Italiji.

Kleber slobodan, Rim vreba

Nemac je posle završetka sezone postao slobodan igrač i već neko vreme razmatra opcije za nastavak karijere u Evropi. Njegovo ime se sada pojavilo u kontekstu ambicioznog rimskog projekta.

Kleber iza sebe ima gotovo deceniju iskustva u NBA ligi, a tokom karijere izgradio je reputaciju igrača koji može da donese širinu u napadu i fleksibilnost u odbrani.

Iako su ga poslednjih godina mučile povrede, njegova sposobnost da pogodi spolja i čuva više pozicija i dalje ga čini zanimljivim za evropske klubove.

Dončićev projekat sve jači

"Basketball Club Roma" ne krije velike ambicije. Klub iza kojeg stoje Dončić i Doni Nelson već je privukao ozbiljna imena, a Niko Manion bio je prvi veliki potpis. U sastavu je i Trentin Flauers, dok se rimski projekat gradi sa ambicijom da se u narednim godinama nametne i na evropskoj sceni.