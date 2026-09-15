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Iskusni as doneo je odluku da ovog leta pojača redove istanbulskog kluba, koji će se u predstojećoj sezoni 2026/27 takmičiti u elitnom društvu Evrolige.

U opširnom intervjuu za portal „Eurohoops”, Vilbekin se dotakao novih izazova pod vođstvom srpskog stručnjaka Dušana Alimpijevića, saradnje sa saigračima, ali i okolnosti koje su prethodile njegovom rastanku sa Fenerbahčeom.

1/5 Vidi galeriju Skoti Vilbekin Foto: Fabideciria / Alamy / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst /Profimedia, AP

Za sjajnog šutera, prelazak u tabor crno-belih predstavlja idealnu priliku za novi početak — viziju koja se, kako sam ističe, u potpunosti poklapa sa visokim ambicijama samog kluba.

"Ovo je novi početak za mene i mislim da se to uklapa u ono što Bešiktaš želi da uradi", rekao je Vilbekin.

Izuzetno pozitivan prvi utisak na iskusnog beka ostavio je i šef stručnog štaba Dušan Alimpijević, koji je Vilbekina prilično iznenadio svojim specifičnim pristupom i vizijom igre.

"Prilično je zabavan. Nisam to očekivao. Mnogo se šali", rekao je Amerikanac o srpskom treneru.