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Čukarički je nastavio sa potpisivanjem ugovora sa najtalentovanijim dečacima iz Omladinske škole, red je došao na Lazara Petrovića, momka rođenog 2010. godine, koji trenutno nastupa za kadetsku selekciju tima sa Banovog brda.

Petrović igra na poziciji štopera i desnog beka, a u Čukaričkom je prošao sve mlađe selekcije, na Banovom brdu je već čitavih osam godina.

1/8 Vidi galeriju Proslava 100 godina FK Čukarički Foto: Fk Čukarički

„Lazar iz godine u godinu izgleda sve bolje, a u poslednjih godinu i po dana ubrzano se razvio, naša je procena da može da bude na još višem nivou. Zbog toga smo i potpisali stipendijski ugovor sa momkom koji je već dugo u sistemu Čukaričkog, a ovo treba da mu bude podstrek za dalji rad i trud“, kazao je Goran Arnaut, direktor Omladinske škole Brđana, koji je potom dodao:

„Ovaj momak je visok 190 santimetara, ima odličnu konstituciju, ali i brzinu na ozbiljnom nivou, što je vrlo značajno za njegovu poziciju. Uz dobar i kvalitetan rad u naredne dve godine može da dođe na još ozbiljniji nivo i da konkuriše za prvi tim“.