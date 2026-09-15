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Finski reprezentativac Mika Murinen, još uvek nema pravo nastupa na univerzitetu Arkanzas čiji je član.

Američka košarkaška asocijacija još nije potvrdila njegov status, pa bivši košarkaš Partizana samo trenira sa ekipom Arkanzasa, bez prava na igranje utakmica.

Devetnaestogodišnji Finac nije putovao sa ekipom na turneju po Bahamima, ali mu je dozvoljeno da trenira i učestvuje u timskim aktivnostima.

1/19 Vidi galeriju Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Trener Arkanzasa Džon Kalipari govorio je o njegovom statusu tokom skupa posvećenog mentalnom zdravlju u srednjoj školi u Fejetvilu.

"Mislim da će prvo rešavati složenije slučajeve, jer koliko sam razgovarao sa ljudima, svi prolazimo kroz isto. Nadam se da će sve biti u redu. Ima 19 godina i imaće 19 kada se završi regularna sezona. Ali moraćemo da sačekamo njihov odgovor", rekao je Kalipari za "Whole Hog Sports".

Kurir sport / Sportske.net