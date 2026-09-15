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Košarkaški savez Litvanije (ALK) saopštio je da je Rimas Kurtinaitis podneo ostavku na mesto selektora seniorske reprezentacije.

1/4 Vidi galeriju Litvanija - Velika Britanija Eurobasket 2025 Foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia, Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uz Kurtinaitisa, ostavke su podneli i svi ostali članovi stručnog štaba, a novi selektor će biti imenovan nakon predstojećih izbora za predsednika ALK-a, koji će biti održani ili krajem oktobra, ili početkom novembra.

Ova odluka Kurtinaitisa usledila je nakon što je ostavku na mesto predsednika ALK-a u petak podneo Mindaugas Balčijunas.

Za vršioca dužnosti predsednika Košarkaškog saveza Litvanije imenovan je Remigijus Milasijus, koji bi, po navodima portala Basket Njuz (Basket News), trebalo da pobedi na predstojećim izborima i ostane na čelu Saveza bar do leta 2028. godine.

"Doneo sam odluku da se rastanem sa reprezentacijom. Verujem da je sada pravo vreme, jer će novi stručni štab imati dovoljno vremena da se pripremi za predstojeći kvalifikacioni prozor", naveo je Kurtinaitis u saopštenju za medije, koje je preneo Basket Njuz.

Kurtinaitis je rekao i da je tu odluku doneo već posle prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, ali da je zamoljen da nastavi da vodi selekciju Litvanije do kraja nedavno završenog kvalifikacionog prozora, prvog u drugoj fazi.

"Želim da poželim mnogo sreće stručnom štabu koji me bude nasledio i celoj reprezentaciji Litvanije. Takođe želim da se iskreno zahvalim svojim igračima koji su priskočili u pomoć tokom tako ključnog vremena za litvansku košarku. Veliko hvala celom stručnom štabu reprezentacije, pomoćnim trenerima i svim navijačima koji su podržavali tim tokom ovog izazovnog perioda", kazao je Kurtinaitis, koji je reprezentaciju Litvanije vodio od oktobra 2024. godine.

Selekcija Litvanije, koja se nije plasirala na Svetsko prvenstvo još od 2002. godine, nalazi se na četvrtom mestu na tabeli Grupe J druge faze kvalifikacija sa skorom 4/4.

Plasman na Svetsko prvenstvo ostvariće po tri najbolje plasirane selekcije iz svake grupe.

Prva u Grupi J je selekcija Turske sa svih osam pobeda. Drugo mesto zauzima reprezentacija Srbije sa skorom 6/2, a treća je Italija sa pet pobeda i tri poraza.

Litvanija će do kraja kvalifikacija igrati dvaput protiv reprezentacije Srbije (26. novembra i 1. marta 2027. godine), kao i po jednom protiv selekcija Bosne i Hercegovine (29. novembra 2026. godine) i Turske (26. februara 2027. godine).