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Nemački klub i dalje nije objavio zvanično saopštenje u vezi dolaska 26-godišnjeg povremenog reprezentativca Srbije, koji je prethodne dve sezone nastupao za Spartak iz Subotice.

Momirov, koji igra na pozicijama beka i krila, je sa Spartakom prošle sezone osvojio titulu prvaka Srbije, a u regionalnoj ABA ligi je u proseku beležio 6,8 poena, 3,1 skok i 1,7 asistencija.

Ponikao je u omladinskim selekcijama Crvene zvezde, a pre dolaska u Spartak igrao je i za Rio Breogan, Kolosos iz Rodosa, Megu, Vršac i FMP.

Deo reprezentacije Srbije bio je i u prošlom kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo 2027. godine, na utakmicama protiv selekcija Italije i Islanda.

(Beta)

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