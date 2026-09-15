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AEK trenutno ima čak 11 igrača van stroja, bilo zbog povreda bilo zbog gastroenteritisa.

Dragan Šakota Foto: Starsport©, EPA

Virus je pogodio žuto-crne i Panatinaikos nakon turnira na Rodosu.

Peristeri, organizator turnira, sada traži alternativu za tim koji vodi Dragan Šakota. Turnir je na programu 18. i 19. septembra.

Podsetimo, Panatinaikos je isto u problemu, a grčki mediji javljaju da se u ekipi pojavila zdravstvena kriza, pošto je čak šest članova stručnog štaba dobilo stomačni virus.

Situacija je u pojedinim slučajevima bila toliko ozbiljna da je bilo potrebno bolničko lečenje.

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Izlazak fudbalera i koreografija navijača Crvene zvezde Izvor: MONDO