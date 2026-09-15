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Silver je, posle dvodnevnog sastanka Upravnog odbora NBA lige, naveo da su kao osnov za kaznu poslužile ranije sankcije protiv Minesota Timbervulvsa, kojima je zbog sličnog prekršaja takođe bilo oduzeto pet pikova prve runde.

1/5 Vidi galeriju Prvi čovek NBA lige - Adam Silver Foto: Jemal Countess / Getty images / Profimedia, Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

"Mislim da je to, na neki način, najteži deo rešavanja ovakvih sporova. Iako moraju da postoje sportske posledice kada se prekrše pravila, želimo da budemo liga od 30 timova i svesni smo da na neki način kažnjavamo i navijače tog tima", rekao je Silver.

NBA je početkom septembra kaznila Kliperse suspenzijom vlasnika Stiva Balmera na godinu dana, novčanom kaznom od 30 miliona dolara i oduzimanjem pet pikova prve runde, nakon jednogodišnje istrage zbog navodnog zaobilaženja pravila u vezi sa Kavaijem Lenardom.

Klipersi su tokom istrage odlučno negirali optužbe.

Trejd kojim je Lenard vraćen u Toronto završen je u ponedeljak, nakon što su Reptorsi i Klipersi dobili odobrenje NBA lige. Balmer je ranije saopštio da prihvata kazne i da je novčana kazna već plaćena.

Klipersi nisu imali predstavnika na sastanku Upravnog odbora, pošto klub još nije imenovao privremenog guvernera.