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Ljubitelji NBA lige i Nikole Jokića u Srbiji imaju ogroman razlog za zadovoljstvo ove sezone. Praznični dani proći će u znaku košarke, s obzirom na to da će trostruki MVP najjače lige sveta ponovo nastupati u terminima prilagođenim gledaocima u Evropi.

Denver Nagetsi odigraće čak 12 utakmica u idealnom vremenu - pre ponoći po srednjeevropskom vremenu. To obezbeđuje navijačima da uživaju u čarolijama somborskog asa bez navijanja alarma u sitne sate.

Praznični spektakl za Novu godinu

Apsolutni šlag na torti prazničnog programa biće novogodišnja noć. Denver će 31. decembra izaći na parket protiv starog rivala Minesote, a taj okršaj počinje u 22 časa po našem vremenu. Tačno 120 minuta pre ulaska u novu 2027. godinu, gledaoci će moći da prate igru najboljeg srpskog košarkaša i uz njegove majstorije dočekaju ponoć.

1/12 Vidi galeriju Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Praznični maraton se tu ne završava. Već drugog i trećeg dana 2027. godine sledi nastavak programa: Nagetsi u svojoj „Bol Areni” prvo dočekuju Njujork Nikse, a samo 24 sata kasnije i Detroit Pistonse. Oba susreta počinju u povoljnom terminu od 23 časa.

Pre ulaska u decembar, serija „dnevnih” utakmica startuje već 7. novembra, kada Denver na svom terenu ugostiti Indijanu od 23 časa.

Posebnu pažnju privlači i 19. decembar. Iako se taj meč ne igra u terminu pre ponoći, izuzetno je važan za sve ljubitelje košarke u Srbiji - na praznik Svetog Nikole, Nikola Jokić ide na megdan Luki Dončiću u Los Anđeles, u duelu koji uvek nosi posebnu emociju i vrhunski spektakl.

Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Raspored u januaru i februaru

Januarski program se nastavlja duelom protiv Klivlenda 9. januara u 23 časa, dok će 30. januara Denver odmeriti snage sa Oklahomom u 21 čas.

Februar donosi prave poslastice za ljubitelje košarke na Balkanu:

7. februar u 21:00 - Denver protiv Atlante

14. februar u 20:00 - Okršaj sa Hjustonom, za koji od ovog leta igra Bogdan Bogdanović

Duel koji se najviše iščekuje na programu je 28. februara u 19 časova. Okršaj dva evropska diva, Nikole Jokića i Viktora Vembanjame protiv San Antonija, počinje u idealno vreme, pa će navijači po završetku meča imati dovoljno vremena za odmor pre posla ili škole narednog dana.

Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Završnica u martu i aprilu

Ritam se nastavlja i u martu:

7. mart u 21:30 - Denver ponovo odmerava snage sa Minesotom

21. mart u 23:00 - Veliko gostovanje u Majamiju, gde će Jokić ukrstiti koplja sa Nikolom Jovićem i Janisom Adetokumbom

Poslednji meč u ligaškom delu sezone koji se igra u evropskom terminu zakazan je za 4. april, kada u „Bol Arenu” stiže ekipa Memfisa.

Šta vi mislite, koliko daleko mogu Nikola Jokić i Denver Nagetsi ove sezone? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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