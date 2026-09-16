SRPSKI KLUBOVI U RUSKOJ VTB LIGI! DA, IZVODLJIVO JE: Oglasio se i potpredsednik KSS i sve objasnio
Košarkaški klubovi iz Rusije od proleća 2022. godine ne igraju međunarodna takmičenja zbog sankcija toj zemlji, pa u Evroligi nisu ni CSKA iz Moskve, Zenit i Uniks.
Ruski klubovi zbog toga jačaju sopstvenu regionalnu VTB ligu i žele da u tom takmičenju, u budućnosti imaju što više klubova iz stranih zemalja.
Devet zemalja učesnica
Ranije su u VTB ligi igrali klubovi iz Litvanije poput Žalgirisa, Neptunasa i Lijetuvos Ritasa, Ukrajine (Azovmaš, Donjeck, Budeviljnik, Dnjepar), Letonije (Riga), Estonije (Kalev), Belorusije (Minsk, Cmoki), Poljske (Prokom, Turov, Zjelona Gora), Kazahstana (Astana), Češke (Nimburk) i Finske (Honka).
Predsednik VTB junajted lige Sergej Kuščenko rekao je za Match TV da organizacija stalno komunicira sa svojim stranim kolegama, uključujući i one iz Srbije, o učešću njihovih klubova na turniru.
Nagoveštaj Sunturlića
Pre nekoliko dana potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Filip Sunturlić rekao je za RIA Novosti da će razmotriti učešće nekih srpskih klubova u VTB junajted ligi u budućnosti.
- Naravno, učešće stranih klubova je uvek bio ključni cilj za VTB junajted ligu. To je postavljeno kada je Sergej Borisovič Ivanov osnovao ligu. Osvrćući se na istoriju turnira, ukupno 18 stranih timova se takmičilo u našem prvenstvu tokom godina - rekao je Kuščenko i dodao:
- U trenutnoj situaciji, dugo vremena pokušavamo da održimo međunarodnu agendu, praktično na bazi interakcije. Ovaj cilj je postavljen, uključujući i na najvišem vladinom nivou. Stoga, poslednjih godina, VTB junajted liga konstantno traži mogućnosti za učešće stranih timova u našim takmičenjima.
Četiri Srbina u VTB ligi
VTB liga pokrenula je Superkup prethodnih godina, a na završnom turniru igrali su i inostrani klubovi. Na njemu su učestvovali srpski timovi kao što su Partizan, Mega, Crvena zvezda, Dubai iz UAE, kao i turski klubovi Fenerbahče i Bešiktaš. Od srpskih košarkaša ove godine u VTB ligi igraće Aleksej Pokuševski za Lokomotivu iz Kubanja, te Danilo Tasić za Jenisej iz Krasnojarska. Od srpskih trenera Tomislav Tomović vodi Lokomotivu, dok selektor reprezentacije Rusije Zoran Lukić sedeće na klupi ekipe Nižnji iz Novgoroda.
Igran je i Vinlajn Basket Kup, a u njemu je učestvovalo šest timova VTB lige, kao i strani klubovi — srpska Mega i Igokea. Još jedan srpski tim, FMP, debitovaće na turniru ove sezone.
- U stalnom smo dijalogu sa stranim klubovima, uključujući i srpske. Razgovarali smo sa Filipom Sunturlićem, potpredsednikom Košarkaškog saveza Srbije, o mogućnosti učešća srpskog tima u regularnoj sezoni VTB lige, kako tokom Superkupa u Srbiji, tako i na nedavno održanom Ekspo Basketu. Takvi pregovori zaista su u toku - pojasnio je Kuščenko.
Regularna sezona VTB junajted lige počinje 25. septembra.