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Sudije ABA lige poslali su rokovodstvu takmičenja drastične zahteve za poboljšanje svog materijalnog i pravnog statusa, uključujući znatna povećanja honorara, uvođenje novih bonusa, ali i formalno priznavanje Udruženja sudija ABA lige, saznaje Meridian sport.

Prema predloženom planu sudije traže sukcesivno povećanje honorara u sledeće dve sezone. U ABA 1 ligi, honorar po utakmici u regularnom delu 2026/2027 trebao bi da iznosi 1.200 evra bruto. Za deljenje pravde u drugom delu (plasman od 1. do 8. mesta ) – 1.400, za drugi deo prvenstva (plasman od 9. do 20. mesta) – 1.200, za četvrtfinale – 1.600, za polufinale – 1.800, za finale sudije zahtevaju čak 2.000 po meču.

U sezoni 2027/2028 sudski honorari bi bili 1.500 po meču u regularnom delu, plasman od 1. do 8. mesta – 1.700, plasman od 9. do 20. mesta – 1.500, četvrtfinale – 1.900, polufinale – 2.100, finale – 2.300 evra bruto po utakmici.

Povećanje honorara bi bilo i u ABA 2 ligi, gde bi rad sudija na jednom meču sezone 2026/2027 regularnog dela bio plaćen 600 evra bruto, u četvrtfinalu – 800, polufinalu – 900, finalu – 1.000. Godinu dana kasnije usledilo bi povećanje: regularni deo – 750, četvrtfinale – 950, polufinale – 1.050, finale – 1.150.

Arbitri traže i značajne korekcije u pokrivanju troškova putovanja: paušal za prehranu (dnevnice) bio bi na 50 eura, a obračunavao bi se prema stvarnom trajanju putovanja (do 2 paušala dnevno), podizanje naknade za korišćenje ličnog automobila sa aktuelnih 0,39 na 0,50 evra po kilometru. Zatražili su pravo na odvojena putovanja u slučajevima kada sudije paralelno sude utakmice pod ingerencijom Evrolige ili Eurokupa.

Najveća novost u predlogu je uvođenje sezonskih bonusa na temelju broja odsuđenih utakmica. Arbitri koji u sezoni imaju 15 utakmica (od maksimalno mogućih 36 kola) ostvarili bi pravo na bonus od 3.000 evra bruto, a za 30 odsuđenih mečeva taj iznos skočio na 5.000.

Posebno je zanimljiv predlog uvođenja “umirovljeničkog” bonusa (povodom odlaska u penziju) za dugogodišnje ljude “u sivom”. Sudije sa više od dest sezona u ABA ligi po odlasku u penziju primali bi jednokratnu isplatu u visini zarade iz svoje najbolje sezone – i to dve godine zaredom. Za one sa 20 i više godina staža ta bi se isplata produžila i na treću sezonu.

Šta su još zahtevi?

Sudije traže potpunu pokrivenost zdravstvenim osiguranjem od trenutka polaska od kuće do povratka, uz klauzulu da u slučaju povrede na utakmici ili treningu ostvaruju pravo na naknadu od najmanje 100 evra bruto po danu tokom perioda od pet meseci.

Na kraju, insistiraju na tome da ABA Liga i formalno prizna Udruženje sudija ABA lige kao ravnopravnog partnera s kojim bi se potpisao višegodišnji ugovor o saradnji, čime bi dobili direktno pravo glasa i učestvovanja u izradi svih budućih akata koji se tiču njihovih prava i obaveza.

Ukoliko bi ABA liga dozvolila sve ove promene, njen trošak za sudijski posao računajući honorare, dvenvice i ostale putne troškove mogao bi da bude skoro dupliran, odnosno uvećan čak za, prema nekim procenama do 1.500.000 evra. A naravno još veća razlika bi bila i u sezoni 2027/2028.

ABA liga nema mnogo vremena za razmišljanje, praktično je dovedena pred svršen čin, jer ako se ne usvoji ovaj predlog, ili bar sličan, otvorila bi se mogućnost za obustavu rada sudija, čime bi se ugrozio početak takmičenja koji je “iza ugla”.

Kurir sport / Meridian sport