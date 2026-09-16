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Dugogodišnji kapiten i najtrofejniji košarkaš u istoriji Crvene zvezde, Branko Lazić, nedavno je i zvanično stavio tačku na igračku karijeru, a u njegovu čast u planu je i spektakularan oproštajni meč kakav i dolikuje ikoni kluba.

Važio je za jednog od najnepokolebljivijih defanzivaca i beskompromisnih boraca na ovim prostorima, pa i ne čudi što se u moru čestitki povodom odlaska u penziju izdvojila i ona Bogdana Bogdanovića uz kratku poruku: „Dobro smo se šibali”.

Ipak, reakcija drugog bivšeg asa Partizana sa kojim je vodio najveće bitke, izostala je. Lazić je svojevremeno imao žestoke okršaje sa Sašom Pavlovićem, a dvojica nepokornih rivala nisu se srela „oči u oči” još od čuvenog incidenta na večitom derbiju 2015. godine.

"Mi smo se šibali. Ako pogledamo realno, on je mene šibao, ja njega nisam. Hoćemo da tražimo utakmice kada sam ja njega udario? Šalu na stranu, sad je ostala ta slika o njemu. Od dosta ljudi sam čuo da je on top lik, ja verujem, samo u tom momentu u Partizanu, šta se desilo. Ja njega nisam ni video ni sreo od tad, prošlo je 12, 13 godina", rekao je Lazić u podkastu "SPORTCAST sa Stevom i Nevenom".

Lazić i Pavlović su godinama vodili bezpoštedne borbe na parketu.

"To se desilo sasvim slučajno. Mislim da je na prethodnoj utakmici Mačvan dao neki koš ili zakucao, pa je on nešto... Onda sam i ja kad sam zakucao nastavio tako da slavim. Ja nikad nisam imao takve situacije, ponelo me ludilo, mislim da je to bilo jedini put", prisetio se Lazić.

1/8 Vidi galeriju Branko Lazić Foto: Starsport

Bila je to treća utakmica polufinalne serije Jadranske lige između Crvene zvezde i Partizana, meč u kom je tenzija na parketu dospela do tačke ključanja. U takvoj atmosferi visokog napona, Pavlović je u jednom momentu potpuno izgubio kontrolu i pesnicom udario svog rivala.

"Nije me udario u međunožje, udario me u stomak, jeste izgledalo na snimku tako, ali nije. Nisam mu zamerio jer smo se u tom trenutku vodili "cilj ne bira sredstva", bili smo potređeni ciljevima i trpeli smo sve i svašta. Mislim da smo te sezone odigrali 14 serbija. Mislim da sam računao da je svaka 4. 5. utakmica derbi u sezoni. Tad je još bilo pravilo da finalisti igramo Evroligu, a mi smo tada igrali polufinale Jadranske kad je krenulo to sve. Ne mogu da se setim da li je bilo polufinale Jandranske ili finale domaće, jedna utakmica je završena 54:68 za nas. Zamisli koliko smo šibali", rekao je Lazić.