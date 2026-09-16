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Dok je nosio dres Real Madrida, slovenački as imao je priliku da oseti atmosferu u Beogradu, Atini i Barseloni, a sada se prisetio koja gostovanja su mu ostala u posebnom sećanju.

Luka Dončić u Beogradu Foto: Marko Karović

Kada je upitan koja je publika u Evroligi na njega ostavila najjači utisak, Dončić je prvo izdvojio Crvenu zvezdu. Ipak, njegovo iskustvo u Beogradu bilo je specifično, jer je odmalena poznato da prema crveno-belima gaji posebne simpatije.

"Verovatno bih rekao Crvena zvezda, ali ne zbog mene. Mene su tamo voleli, tako da za mene nije bilo tako" rekao je Dončić.

Jedan od čuvenih momenata dogodio se u martu 2018. godine, kada je tadašnji košarkaš Real Madrida utišao "Halu Aleksandar Nikolić". Dončić je pogodio trojku iz koraka unazad sa velike udaljenosti i doneo Realu pobedu rezultatom 82:79, pošto je do kraja ostalo samo 0,9 sekundi.

"To je bilo pre Fajnal fora, tako da je to bio lep potez. Veoma je teško igrati u toj dvorani."

Kao navijač Crvene zvezde, Dončić je priznao da je imao pomešana osećanja nakon odlučujućeg pogotka.

" I ja sam navijač tog tima, tako da sam se pitao da li uopšte treba da slavim. Nisam baš slavio, ali bio je to lep trenutak.", objasnio je Dončić.

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Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot