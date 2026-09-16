"Drago mi je što ste ovde. Veliko hvala svima koji su učestvovali u organizaciji ovog događaja. Napravili smo nekoliko promena, kako u igračkom, tako i u trenerskom kadru. Poznavajući ljude u Srbiji, smatram da smo skloni da analiziramo igru, zato se nadam da ćete imati strpljenja. Želim uspešnu sezonu i trebaće nam sreće, koju nismo imali u nekim prethodnim sezonama. Isto tako, želim uspešnu sezonu i mladim selekcijama i Radničkom. Iz moje perspektive naše mlade selekcije su važne i da deca Zvezde igraju u Zvezdi“, rekao je Teodosić.