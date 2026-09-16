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Tom prilikom se prisutnima obratio novi sportski direktor Zvezde Miloš Teodosić sa željom da sezona bude uspešna.

Miloš Teodosić u centru skandala Foto: KK Crvena Zvezda, Shutterstock, Kurir

"Drago mi je što ste ovde. Veliko hvala svima koji su učestvovali u organizaciji ovog događaja. Napravili smo nekoliko promena, kako u igračkom, tako i u trenerskom kadru. Poznavajući ljude u Srbiji, smatram da smo skloni da analiziramo igru, zato se nadam da ćete imati strpljenja. Želim uspešnu sezonu i trebaće nam sreće, koju nismo imali u nekim prethodnim sezonama. Isto tako, želim uspešnu sezonu i mladim selekcijama i Radničkom. Iz moje perspektive naše mlade selekcije su važne i da deca Zvezde igraju u Zvezdi“, rekao je Teodosić.

Kapiten Ognjen Dobrić je izrazio zadovoljstvo što se drugu godinu zaredom održava Zvezdaška noć.

"Ovo je okupljanje naše zvezdaške porodice i drago mi je što se baš ovde, na ovom mestu koje je posebno za nias, održava Zvezdaška noć. Novom treneru i igračima želim sve najbolje i puno sreće. Hvala vam mnogo i vidimo se u Areni.“

Ibon Navaro se na srpskom jeziku obratio prisutnima.

"Drago mi je što sam trener Crvene zvezde. Borićemo se i vredno raditi da bismo imali dobru sezonu.“

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