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Sterling Braun je posle turbulentne sezone u Partizanu odlučio da otvoreno i bez uvijanja govori o svemu što je prolazio u crno-belom dresu.

Amerikanac, koji je ovog leta prešao u Žalgiris, u razgovoru za "BasketNews" vratio se na period koji je za njega, kako kaže, bio izuzetno težak – pre svega na psihološkom planu.

Prošla sezona bila je jedna od najburnijih u novijoj istoriji Partizana. Željko Obradović je otišao posle loših rezultata, sastav je tokom sezone doživeo velike promene, a na klupi su se promenila čak tri trenera.

Braun ne krije da je takva atmosfera ostavila trag na ekipi.

1/8 Vidi galeriju Sterling Braun Foto: Starsport

Psihološki udar u Humskoj

"Nije bila laka godina. Pre svega sa psihološke strane, više nego zbog bilo čega drugog. Tri glavna trenera tokom jedne sezone, mnogo novih igrača koji su prolazili kroz rotaciju i ekipu… Bilo je veoma teško ostati potpuno fokusiran, zadržati koncentraciju i boriti se za pobedu na svakoj utakmici, dok istovremeno gledate kroz šta klub prolazi i na terenu i van njega", rekao je Braun.

Ipak, Amerikanac ističe da nije želeo da dozvoli da ga haotična situacija potpuno povuče.

"Bilo je baš svega. Ipak, pokušavao sam da na sve gledam sa pozitivne strane i pronađem nešto dobro u svemu tome. Bila je to veoma teška godina, ali sam iz prethodne sezone mnogo naučio. Mislim da sam sazreo i kao profesionalac i kao igrač, jer sam naučio kako da reagujem i nosim se sa određenim situacijama."

"Morate da nastavite da radite"

Braun je objasnio i kako je pokušavao da se izbori sa svim problemima. Za njega je ključ bio da se koncentriše na ono što može da kontroliše - sopstveni rad.

"Svakog dana morate da dođete na posao, odradite ga profesionalno i pružite maksimum, da nastavite da radite dodatno. Neće svaki dan biti sjajan i neće vam se uvek dopadati ono što se dešava oko vas, ali morate da se saberete i podsetite sebe zbog čega sve to radite."

Kako kaže, upravo mu je takav način razmišljanja pomogao da prebrodi najteže trenutke.

"Morate da se odvojite od negativnosti i svih problema oko sebe i jednostavno nastavite da napredujete. Na kraju, ne igrate samo za jedan tim, igrate za ceo svet. Morate da pronađete način da nastavite dalje i sačuvate motivaciju usred tog haosa."

Žalgiris ponizio Partizan

Posebno mesto u njegovom sećanju zauzima utakmica protiv Žalgirisa, koji je prošle sezone u Evroligi deklasirao Partizan sa čak 109:68.

Braun je priznao da je crno-belima u tom trenutku bilo izuzetno teško.

"To je bio potpuni psihološki umor cele ekipe. Ne znam kako drugačije da ga opišem osim kao sagorevanje. U tom trenutku ekipu je vodio vršilac dužnosti trenera, a u Beogradu su se dešavale i sve one stvari koje nisu imale veze sa košarkom… Sve se jednostavno skupilo."

Žalgiris je, s druge strane, odigrao gotovo savršenu utakmicu.

"Nismo uspevali da pobeđujemo, dok je Žalgiris te večeri odigrao odlično, izašao na teren i uradio ono što je trebalo."

Od Beograda do Kaunasa

Ironija je da je samo nekoliko meseci kasnije upravo Žalgiris postao Braunova nova stanica.

Amerikanac kaže da ga je privukla organizacija litvanskog kluba, njegova tradicija, identitet i način rada.

"Privukao me je način na koji rade, njihova tradicija i generalno identitet kluba. Važni su bili i detalji, poput uslova za trening i sličnih stvari. Želeo sam da dobijem jasnu sliku o tome kako izgleda organizacija na ovom nivou."

Braun je prethodno igrao i za berlinsku Albu, pa je želeo da iskusi još jednu potpuno drugačiju evroligašku sredinu.

"Igrao sam u berlinskoj Albi, što je potpuno drugačije iskustvo od Partizana u Beogradu, a u Evroligi svakako postoje različiti nivoi klubova. Želeo sam da vidim gde se Žalgiris nalazi i kako funkcioniše. Dobio sam i veoma dobre preporuke."

Velike ambicije u Kaunasu

U novom klubu Braun ne želi da razmišlja o skromnim ciljevima. Žalgiris, prema njegovim rečima, cilja visoko – plej-of i Fajnal for.

"Cilj je jasan, a to su plej-of i Fajnal for. Ne mislim da treba da postavljamo manje ciljeve od toga. Ako ste takmičar, uvek želite da pobeđujete, a osvajanje trofeja je krajnji cilj."

Amerikanac je svestan da će pritisak biti veliki.

"Kada na papiru imate kvalitetan sastav, to morate da pokažete i na terenu. Naš posao je da svakog dana budemo bolji, izborimo plej-of i pokušamo da odemo još dalje. Očekivanja kluba, navijača, ali i nas samih, veoma su velika ove sezone, tako da moramo da uradimo sve što možemo da ih ispunimo", zaključio je Braun.