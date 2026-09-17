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Vanja Marinković je prošle sezone prošao kroz pravi košarkaški vrtlog u Partizanu.

Promene, turbulencije, ogroman pritisak i na kraju teška povreda ostavili su dubok trag na kapitenu crno-belih, koji sada, dok privodi oporavak kraju, prvi put otvoreno govori o svemu što ga je snašlo prethodne sezone.

1/12 Vidi galeriju Vanja Marinković Foto: Starsport

U jednom trenutku situacija je bila toliko teška da je ozbiljno razmišljao da spakuje kofere i ode iz Humske. Kapiten priznaje da je bilo dana kada mu je svega bilo preko glave i kada je odlazak delovao kao jedino rešenje. Ipak, odlučio je da ostane uz klub koji mu znači mnogo više od običnog angažmana.

Crno-beli su iza sebe ostavili izuzetno burnu godinu, a Marinković nije krio koliko je sve što se dešavalo u Humskoj ostavilo posledice na njega. Od velikih rezultatskih problema i promena na klupi do potpunog remonta ekipe, pritisak je bio ogroman.

A onda je stigla i povreda.

"Sutra bih otišao"

Marinković je otkrio da je u jednom trenutku bio toliko razočaran situacijom da je praktično bio spreman da spakuje kofere.

"Posle toga, mislim da je bila subota, hteo sam da se zapalim. Da ste me tada pitali, rekao bih da sutra odlazim. Verovatno bi svaki normalan čovek to uradio. Nekome možda takve stvari smetaju, nekome ne, ali ja sam takav", rekao je u razgovoru za "Sportske" kapiten Partizana.

Ipak, nije želeo da okrene leđa klubu upravo kada je bilo najteže.

"Nisam želeo da se pokupim kada je situacija, kao što sam već rekao, katastrofalna. Više bih voleo da jednog dana odem kada sve bude lepše i kada budem potpuno zdrav."

Povreda kao posledica svega što se dešavalo

Marinković je posebno otvoreno govorio o tome koliko su se fizički problem i psihološki pritisak preplitali.

Kako je objasnio, povredu je vukao još iz perioda dok je igrao u Španiji. Iako je delovalo da se stanje popravilo, problem nije bio u potpunosti rešen.

"Dogodila se moja povreda. Ona je, realno, kombinacija svega što se dešavalo prošle godine. Vukao sam je još iz Španije, pa je nekako zacelila, ali ne potpuno. Ta povreda je kombinacija bola i stresa."

00:46 Vanja Marinković povreda na Bajern Partizan Izvor: TV Arena sport/Screenshot

A onda je usledila rečenica koja najbolje oslikava kroz šta je prolazio:

"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih nikome poželeo u životu. Nijednom klincu koji dolazi da igra za ovaj klub, nijednom strancu, nikome."

Ostao kada je bilo najteže

Uprkos svemu, Marinković je produžio ugovor sa Partizanom. Nije želeo da njegova priča u matičnom klubu bude završena u trenutku kada se povredio i kada je situacija bila daleko od idealne.

"Kada se igrač povredi, pogotovo ako je kapiten i ako je reč o njegovom matičnom klubu, običaj je da mu se produži ugovor. Pristao sam na to i želeo sam da ostanem, jer nisam hteo da na takav način odem odavde."

Njegova želja bila je jasna - prvo oporavak, pa tek onda odluka o budućnosti.

"Hteo sam da se oporavim, pa ako budem odlazio, da to bude u nekoj lepšoj situaciji i kada budem potpuno zdrav."

Novi Partizan još traži svoj ritam

Dok se oporavlja, kapiten iz prvog reda prati kako izgleda novi Partizan. Ekipa je doživela velike promene, a Marinković smatra da su nova pojačanja dobro prihvatila sredinu.

"Čini mi se da su kliknuli, a to je lako kada su momci dobri. Mislim da su kvalitetni ljudi, da znaju gde su došli i da su upoznati sa onim što se dešavalo prošle sezone."

Ipak, poziva na strpljenje.

"Ne bi trebalo očekivati neki bum odmah na početku, jer to nije realno. Momci sigurno znaju gde su došli i kako ovde treba da se igra. Najvažnije je da dobro počnu i postave kvalitetnu osnovu, a onda će sve biti lakše."

Povratak krajem oktobra ili početkom novembra?

Dobra vest za navijače Partizana jeste da se Marinkovićev oporavak približava kraju.

"Osećam se super, stvarno. Procene su da se vraćam negde krajem oktobra ili početkom novembra, to je sada neki okvirni plan."

Ipak, kapiten ne želi da unapred obećava datum. Pred njim su još testiranja u Finskoj, gde je operisan, a zatim i period rada na vraćanju takmičarske forme.

"Videćemo kada budem otišao na testove u Finsku, gde sam se operisao, i kada dobijem zeleno svetlo. Posle toga će mi biti potreban još jedan period da uđem u igračku kondiciju. Ako bude teklo prema planu, povratak bi mogao da bude u tom periodu, ali nemojte da me držite za reč."

"Sada je sve to prošlo"

Posle svega kroz šta je prošao, Marinković danas deluje mnogo mirnije.

"Sada je sve to prošlo. Moj oporavak je pri samom kraju, imao sam odličnu operaciju, najbolju moguću, i potpuno sam miran. Nemam zbog čega da se stresiram, znam da nisam uradio ništa loše i da sam okej", zaključio je kapiten Partizana.

Kurir sport/Sportske