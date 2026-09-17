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Darko Rajaković konačno je dobio ono što je čekao - jedno od najvećih imena NBA lige stiglo je u Toronto, a srpskog trenera i njegovog novog igrača povezuje priča koja datira još sa početka karijere američke zvezde.

Kavaj Lenard je stigao u Toronto Reptorse, a na prvom susretu sa Rajakovićem nije izostalo ni zanimljivo podsećanje na davnu 2011. godinu, kada je sadašnji trener kanadske ekipe bio deo organizacije San Antonio Sparsa.

Rajaković je tada radio kao internacionalni skaut San Antonija i našao se u prostoriji u kojoj se odlučivalo o sudbini mladog Lenarda tokom NBA drafta.

"Radio sam za San Antonio, a u to vreme bio sam i trener u Evropi. Bio sam internacionalni skaut Sparsa. Na dan drafta, kada si ulazio u ligu, bio sam u draft sobi. Ukupno nas je bilo sedmoro. Bio sam deo ekipe koja je trejdovala prava na tebe za Džordža Hila", ispričao je Rajaković.

Od draft sobe do Toronta

Lenard se očigledno dobro seća Rajakovića iz tog perioda. NBA zvezda je priznala da pamti da je srpski trener nekoliko puta dolazio u halu Sparsa na početku njegove karijere.

Više od decenije kasnije, putevi dvojice aktera ponovo su se ukrstili – ovog puta u Torontu, gde će Rajaković imati priliku da vodi igrača koji je upravo u dresu Reptorsa ostvario jedan od najvećih trenutaka karijere.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni NBA as - Kavaj Lenard Foto: AP

Lenard je 2019. godine predvodio Toronto do istorijske NBA titule, prve u istoriji franšize, a sada se vraća u grad kao veliko pojačanje ekipe koju sa klupe vodi srpski stručnjak.

Rajaković pred novim izazovom

Toronto je prošle sezone uspeo da se plasira u plej-of i ostavi veoma dobar utisak protiv Klivlend Kavalirsa. Reptorsi su u prvoj rundi Istočne konferencije izborili seriju od sedam utakmica, čime su pokazali da mogu da se nose sa ozbiljnim ekipama.

Za Rajakovića sada počinje treća sezona na klupi kanadske franšize, ali dolazak Lenarda donosi potpuno novu dimenziju njegovom timu.

Srpski trener tako dobija priliku da sarađuje sa čovekom kojeg je, na neki način, upoznao još dok je bio tek NBA novajlija.

Od draft sobe 2011. do Toronta 2026. - Rajaković i Lenard sada su ponovo na istoj strani.