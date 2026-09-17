"Super je krenuo, Batler je imao odličnu sezonu za rukija u Evroligi što nije lako. Amerikanac koji dođe u Srbiju prvi put, to je i njima malo čudno, ali su mi rekli da vole klub i grad što se vidi i kroz izjave i ponašanje. Nisu tip američkih igrača koji su nezadovoljni u Evropi i hoće nazad u NBA. Prihvatili su realnost, spremni su za evropsku košarku i baš mi je drago, najbitnije mi je da im bude lepo i da nemaju loše iskustvo u Beogradu. Voleo bih da ih vidim u plej-ofu ili čak na fajnal-foru. Da osete to iskustvo koje čak ni ja nisam imao. To je bio moj san, plasman na F4", jasan je Vukčević.