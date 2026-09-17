Slušaj vest

Danas gradi karijeru u NBA ligi u dresu Vašington Vizardsa i sa nestrpljenjem iščekuje početak nove sezone.

Uoči starta sezone, mladi as je dao intervju za srpski „BasketNews” i tom prilikom izjavom izazvao lavinu reakcija, javno je poželeo Crvenoj zvezdi plasman na fajnal-for Evrolige, što su mu navijači crno-belih žestoko zamerili.

Inače, Vukčević je u Vizardsima delio svlačionicu sa dvojicom novih pojačanja crveno-belih, Džaredom Batlerom i Patrikom Boldvinom Džuniorom, koji će u predstojećoj sezoni nositi dres kluba sa Malog Kalemegdana.

"Čujemo se često, posebno sa Patrikom koji je stigao skoro u Beograd. Dajem mu savete oko Beograda, Evorlige, ABA lige, to mu je prvo takvo iskustvo. Obojica su super likovi. Posle moje prve sezone u Vašingtonu smo bukvalno celo leto zajedno trenirali, super su momci", počeo je Vukčević.

Tristan Vukčević Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon toga je nastavio sa pohvalama na račun novih pojačanja crveno-belih, poželevši im da sa Zvezdom doguraju sve do samog završnog turnira elitnog takmičenja.

"Super je krenuo, Batler je imao odličnu sezonu za rukija u Evroligi što nije lako. Amerikanac koji dođe u Srbiju prvi put, to je i njima malo čudno, ali su mi rekli da vole klub i grad što se vidi i kroz izjave i ponašanje. Nisu tip američkih igrača koji su nezadovoljni u Evropi i hoće nazad u NBA. Prihvatili su realnost, spremni su za evropsku košarku i baš mi je drago, najbitnije mi je da im bude lepo i da nemaju loše iskustvo u Beogradu. Voleo bih da ih vidim u plej-ofu ili čak na fajnal-foru. Da osete to iskustvo koje čak ni ja nisam imao. To je bio moj san, plasman na F4", jasan je Vukčević.

Ne propustiteKošarkaTRISTAN VUKČEVIĆ OTKRIO ZBOG ČEGA JE IZABRAO SRBIJU I ODBIO GRČKU! Spomenuo loš period u Partizanu, a onda mu je jedan razgovor sa Pešićem sve promenio...
Tristan Vukčević
KošarkaOVAJ REPREZENTATIVAC BI MOGAO DA UBEDI ANDREJA DA IZABERE SRBIJU! Stojaković otkrio sa kim bi voleo da igra, dobri su drugari, a sada...
profimedia-1053202834.jpg
EvroligaBOMBA - VRAĆA SE TRISTAN VUKČEVIĆ?! Španci otkrili detalje - Srbin blizu povratka! Ipak, postoji jedan veliki problem!
Tristan Vukčević
KošarkaBEZ SRBA U OKRŠAJU VAŠINGTONA I MAJAMIJA! Tristan Vukčević i Nikola Jović propustili meč, tim sa Floride slavio protiv Vizardsa! (VIDEO)
Nikola Jović na meču Majami - Portland
KošarkaTRISTAN REŠETAO SA SVIH STRANA, ALI UZALUD! Filadelfija razbila očajne Vizardse, srpski zet brojao do 39 (VIDEO)
Tristan Vukčević

00:26
Debi Tristana Vukčevića za Srbiju Izvor: RTS/Printscreen