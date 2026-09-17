TRISTAN VUKČEVIĆ RAZBESNEO NAVIJAČE PARTIZANA! Voleo bi da se Zvezda plasira na fajnal-for Evrolige, evo i zbog čega!
Danas gradi karijeru u NBA ligi u dresu Vašington Vizardsa i sa nestrpljenjem iščekuje početak nove sezone.
Uoči starta sezone, mladi as je dao intervju za srpski „BasketNews” i tom prilikom izjavom izazvao lavinu reakcija, javno je poželeo Crvenoj zvezdi plasman na fajnal-for Evrolige, što su mu navijači crno-belih žestoko zamerili.
Inače, Vukčević je u Vizardsima delio svlačionicu sa dvojicom novih pojačanja crveno-belih, Džaredom Batlerom i Patrikom Boldvinom Džuniorom, koji će u predstojećoj sezoni nositi dres kluba sa Malog Kalemegdana.
"Čujemo se često, posebno sa Patrikom koji je stigao skoro u Beograd. Dajem mu savete oko Beograda, Evorlige, ABA lige, to mu je prvo takvo iskustvo. Obojica su super likovi. Posle moje prve sezone u Vašingtonu smo bukvalno celo leto zajedno trenirali, super su momci", počeo je Vukčević.
Nakon toga je nastavio sa pohvalama na račun novih pojačanja crveno-belih, poželevši im da sa Zvezdom doguraju sve do samog završnog turnira elitnog takmičenja.
"Super je krenuo, Batler je imao odličnu sezonu za rukija u Evroligi što nije lako. Amerikanac koji dođe u Srbiju prvi put, to je i njima malo čudno, ali su mi rekli da vole klub i grad što se vidi i kroz izjave i ponašanje. Nisu tip američkih igrača koji su nezadovoljni u Evropi i hoće nazad u NBA. Prihvatili su realnost, spremni su za evropsku košarku i baš mi je drago, najbitnije mi je da im bude lepo i da nemaju loše iskustvo u Beogradu. Voleo bih da ih vidim u plej-ofu ili čak na fajnal-foru. Da osete to iskustvo koje čak ni ja nisam imao. To je bio moj san, plasman na F4", jasan je Vukčević.