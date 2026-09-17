Parni valjak danas kreće put Atine, gde će sutra od 16.30 odigrati prvu pripremnu utakmicu na ovom turniru i to protiv bratskog kluba iz Soluna, ekipe PAOK -a, dok će domaćin turnira Panatinaikos , od 20:15 igrati protiv Burga. U subotu, snage će odmeriti poraženi i pobednici polufinalnih duela.

Košarkašima Partizana, ovo će biti poslednja provera pred start nove sezone koja počinje već u petak, 25. septembra, kada će Parni valjak dočekati Olimpiju Milano u okviru početka Evrolige .

,,Imaćemo veoma dobre ekipe na ovom turniru. Ovo će biti naše dve poslednje pripremne utakmice pred start nove sezone u Evroligi i ABA ligi. Videćemo da li imamo kompletan sastav za takmičenje sutra, s obzirom na to da imam sumnje u ovom trenutku oko Lovernja i Lakića. Iskoristićemo ove dve utakmice da se poboljšamo, da radimo na detaljima i da jačamo karakter, i da da budemo spremni za sledeću nedelju", zaključio je Penjaroja.