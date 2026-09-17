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Parni valjak danas kreće put Atine, gde će sutra od 16.30 odigrati prvu pripremnu utakmicu na ovom turniru i to protiv bratskog kluba iz Soluna, ekipe PAOK-a, dok će domaćin turnira Panatinaikos, od 20:15 igrati protiv Burga. U subotu, snage će odmeriti poraženi i pobednici polufinalnih duela.

Košarkašima Partizana, ovo će biti poslednja provera pred start nove sezone koja počinje već u petak, 25. septembra, kada će Parni valjak dočekati Olimpiju Milano u okviru početka Evrolige.

Partizan - Bešiktaš Open Air Foto: Andrija Sokovic/2026 Andrija Sokovic/Starsport ©

Pred put u Atinu, o predstojećim mečevima na turniru ,,Pavlos Janakopulos", govorio je trener Partizana, Đoan Penjaroja.

,,Imaćemo veoma dobre ekipe na ovom turniru. Ovo će biti naše dve poslednje pripremne utakmice pred start nove sezone u Evroligi i ABA ligi. Videćemo da li imamo kompletan sastav za takmičenje sutra, s obzirom na to da imam sumnje u ovom trenutku oko Lovernja i Lakića. Iskoristićemo ove dve utakmice da se poboljšamo, da radimo na detaljima i da jačamo karakter, i da da budemo spremni za sledeću nedelju", zaključio je Penjaroja.

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