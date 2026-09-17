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Veliku prašinu u javnosti podigla je nova američka reklama za kladionicu „Novig”, u kojoj se u glavnoj ulozi pojavljuje popularna glumica Sidni Svini. Ona u spornom spotu pozira gotovo potpuno naga, dok intimne delove tela zaklanja enterskim rekvizitima, poput košarkaških i fudbalskih lopti, teniskog reketa i hokejaške opreme.

Kadrovi u kojima se glumica pojavljuje naga na košarkaškom obruču ili u toplesu sa loptama ubrzo su postali viralni, a čitava kampanja bazirana je na provokativnoj vizuelnoj igri koja promoviše pomenutu platformu za klađenje.

Potez je naišao na žestoku osudu sportske javnosti, pre svega brojnih olimpijki i profesionalnih sportistkinja, koje su optužile autore kampanje za otvorenu seksualizaciju žena u sportu i vraćanje u puki fokus na fizički izgled umesto na sportska dostignuća. U čitavu polemiku ubrzo se uključio i kontraverzni vlasnik Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dodatno rasplamsavši javnu debatu.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Naime, prvi čovek atinskih „zelenih” podelio je na Instagramu fotografiju nastalu neposredno posle tuširanja, na kojoj pozira potpuno nag, uz prateću poruku koja je izazvala pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama.

- Zanima me da li Instagram drugačije tretira muškarce i žene... Društvo definitivno da - napisao je Janakopulos.