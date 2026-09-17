Slušaj vest

Veliku prašinu u javnosti podigla je nova američka reklama za kladionicu „Novig”, u kojoj se u glavnoj ulozi pojavljuje popularna glumica Sidni Svini. Ona u spornom spotu pozira gotovo potpuno naga, dok intimne delove tela zaklanja enterskim rekvizitima, poput košarkaških i fudbalskih lopti, teniskog reketa i hokejaške opreme.

Kadrovi u kojima se glumica pojavljuje naga na košarkaškom obruču ili u toplesu sa loptama ubrzo su postali viralni, a čitava kampanja bazirana je na provokativnoj vizuelnoj igri koja promoviše pomenutu platformu za klađenje.

Potez je naišao na žestoku osudu sportske javnosti, pre svega brojnih olimpijki i profesionalnih sportistkinja, koje su optužile autore kampanje za otvorenu seksualizaciju žena u sportu i vraćanje u puki fokus na fizički izgled umesto na sportska dostignuća. U čitavu polemiku ubrzo se uključio i kontraverzni vlasnik Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dodatno rasplamsavši javnu debatu.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Naime, prvi čovek atinskih „zelenih” podelio je na Instagramu fotografiju nastalu neposredno posle tuširanja, na kojoj pozira potpuno nag, uz prateću poruku koja je izazvala pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama.

- Zanima me da li Instagram drugačije tretira muškarce i žene... Društvo definitivno da - napisao je Janakopulos.

Ne propustiteEvroliga"DIMITRISE, MOJ DOBRI PRIJATELJU..." Obradović otvorio dušu - ustao pred svima i obratio se Janakopulosu: "Hvala ti što si me vratio!"
Željko Obradović i Dimitris Janakopulos
Evroliga"SPASIĆE ME ŽOC": Dimitris Janakopulos poslao moćnu poruku koja je zapalila Grčku
Željko Obradović i Dimitris Janakopulos
EvroligaNEVEROVATNO! JOKIĆ U PANATINAIKOSU?! Kontroverzni Grk najavio nezapamćeni spektakl: Videćeš šta će biti sledeće godine!
Nikola Jokića Dimitris Janakopulos
Košarka"KO? GDE? GRČKA? ĆAO!" Janakopulos krenuo po Jokića - Denver ga ODUVAO! Grk ne odustaje, Amerikanci otkrili šta se krije iza BOMBE koja je zatresla košarku!
Nikola Jokića Dimitris Janakopulos
Košarka"ZA 30 GODINA BAVLJENJA OVIM POSLOM NISAM SE SUSREO SA TAKVOM PONUDOM" Miško sve otkrio! Panatinaikos zagrizao za Jokića, evo zbog čega su Grci odbijeni!
megazvezda5596.jpg

00:10
Ataman: Pitajte me samo za utakmicu, ne za Janakopulosa Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić