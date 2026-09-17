Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde novu sezonu pred svojim navijačima otvaraju u petak od 19.00 časova.

Utakmica protiv Arisa koja je na programu u petak, 18. septembra od 19 časova (Hala Aleksandar Nikolić) biće ujedno i poslednja provera za tim Crvene zvezde pred start sezone i utakmicu sa Žalgirisom narednog četvrtka koja će označiti start nove evroligaške godine.

Košarkaši Crvene zvezde na treningu Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

KK Crvena zvezda Meridianbet ove sezone odlučio je da nagradi sve kupce sezonskih karata i "otvori" kapije hale kako bi pružili podršku crveno belima i videli novi tim na delu. Za vlasnike sezonskih karata KK Crvena zvezda Meridianbet za sezonu 2026-2027 u petak, ali i sve utakmice koje budemo igrali u hali "Aleksandar Nikolić" važiće sledeći raspored:

Vlasnici sezonskih karata za Tribinu A, kao i vlasnici sezonskih za Nivo 400 Sever (Arena) ulaze u petak na ulaz Tribina A u hali "Aleksandar Nikolić".

Ulaz Tribina B – Vlasnici sezonske Tribina B + Nivo 400 Sever (Arena).

Ulaz Tribina C – Vlasnici sezonske Tribina C + Nivo 400 Jug (Arena).

Ulaz Tribina D - Vlasnici sezonske Tribina D + Nivo 400 Jug (Arena).

Na ulaz Parter B u Hali Aleksandar Nikolić ulaze svi vlasnici sezonske Parter B + Bela Loža Jug (Arena).

Na Ulaz Parter 4 ulaze svi vlasnici sezonske Parter 4 + vlasnici sezonske Plava Loža (Arena).

Konačno, na ulaz „Bela Loža“ u Hali Aleksandar Nikolić – ulaze svi vlasnici sezonske karte Bela Loža i Bela loža Centar.

Službeni Ulaz 2 u hali Aleksandar Nikolić namenjen je svim vlasnicima sledećih sezonskih karata: Vip loža, Vip galerija, Parter 4 VIP Zvezdaš, SkyBox.

Ulaz "Mali Press2 – Počasno mesto + počasno mesto bočno.

Ove sezone prodali smo preko 10 hiljada sezonskih karata – meč sa Arisom je prava prilika za premijeru, ali i za sve novajlije da "upoznaju" atmosferu koju prave zvezdaši i šta ih očekuje u četvrtak uveče u Beogradskoj Areni, poručuju iz kluba.

Prodaja pojedinačanih karata za utakmicu 1.kola Evrolige Crvena zvezda Meridianbet - Žalgiris startuje početkom naredne nedelje.