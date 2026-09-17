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Srbija će, kao prvoplasirana u A grupi, u subotu 19. septembra u četvrtfinalu od 8.10 sati ujutru igrati protiv drugoplasirane ekipe iz C grupe Francuske.

Otvorili su naši momci dobro basket protiv Nemačke, brzo poveli 3:1. Usledila je dvojka Vukićevića, pa novi poeni Cvrkote i već je bilo 6:1.

Bila je Srbija mnogo bolja, pokušavali su Nemci da se približe, ali su samo još više padali, jer smo posle nepuna četiri minuta igre imali 9:2.

Kontrolisali su naši basketaši potpuno situaciju na terenu, Vukićević je pogodio novu dvojku (11:3), pa Kovačević i Cvrkota digli na nedostižnih 14:5. Iako su Nemci u jednom trenutku pripretili (12:18), ostalo je samo da se ritunski meč uvede u završnicu i upiše još jedna važna pobeda na Svetskom prvenstvu u Vuhanu, treća u grupnoj fazi, na koju je tačku stavio odlični Cvrkota sa tri vezana poena.

U našem timu najefikasniji je bio Cvrkota sa 9, Vukićević je ubacio 8, a Kovačević i Đorđević po 2 poena.

U poslednjem meču u grupi, Holanđani su poveli 3:1, onda i 5:2. Brzo su naši momci prišli na 5:6, nisu dozvoljavali odličnim Holanđanima da se odlepe, onda smo okrenuli rezultat i poveli dvojkom i poenom Vukićevića 10:7.

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Jurili su sada Holanđani minus, naši momci su kažnjavali skoro svaku njihovu grešku, pa smo posle šest minuta igre stigli do 12:8, minut kasnije i do 14:10. Pogodio je Đorđević dvojku za velikih 16:10, naš tim se našao u odličnoj situaciji, koju je iskoristio na pravi način. Iako su Holanđani na nešto manje od minut do kraja dvojkom samnjili na 14:17, svaku nadu im je potopio raspoloženi Vukićević zakucavanjem. Đorđević je zatim pogodio jedno slobodno bacanje posle koša, a poslednji poen postigao je Kovačević za pobedu 21:15.

Najviše poena za Srbiju u ovom basketu postigao je Vukićević – 9, Đorđević je ubacio 7, Kovačević 3 i Cvrkota 2 poena.

Plasman u četvrtfinale obezbeđuju po dve prvoplasirane ekipe iz svake od četiri grupe, a ukrštaju se grupe A i C, odnosno B i D, po sistemu A1-C2, C1-A2, B1-D2, D1-B2.

Sve eliminacione runde i borbe za medalje su u subotu 19. septembra.

Vuk Vukićević je rekao:

„Protiv Holandije je bila teška utakmica, ali odbrana je bila zaista dobra. Jednostavno smo pronašli prostor, postigli više poena i to je to. Sada smo prvi u grupi, pa ćemo videti šta nas čeka u četvrtfinalu. Mislim da je hemija sve. Kada imaš četvoricu momaka koji su spremni da „ginu” na terenu – to je to. Hemija i mentalitet, to donosi titulu svetskog prvaka.“